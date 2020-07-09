Ростуризм планирует через TikTok заманивать отдыхающих в Алтайский край

Для этого запустили кампанию #RussiaTravel, цель которой — поддержать внутренний туризм и вдохновить на путешествия.

«Основные активности пройдут в официальных аккаунтах агентств по туризму сорока регионов, которые уже публикуют короткий контент по теме путешествий», — рассказали в Ростуризме.

Мероприятие продлится три недели. Пользователи TikTok смогут узнать больше о таких популярных направлениях, как Алтайский край, Краснодарский край, Камчатка и Республика Бурятия, а также открыть для себя неожиданные места.

Пользователи сервиса также смогут пройти тест, который поможет определить идеальный тип отдыха на основе предпочтений. После они получат индивидуальные рекомендации.

Туристы из Турции побывали на Алтае. altapress.ru

«Мы часто не знаем, где в России можно хорошо отдохнуть. Нам хочется рассказать, куда можно отправиться по России действительно доступно. К примеру, нам бы хотелось раскрыть потенциал коротких поездок на выходные, которые осуществить несложно и они могут оставить незабываемые впечатления. Рассчитываем вдохновить российских пользователей TikTok на исследование нашей страны и создание интересных роликов, которые наберут много просмотров», — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Кроме того, запустят четыре тематических хэштег-челленджа, посвященных определенному формату отдыха. Каждый сможет загрузить видео своих путешествий под тегами #russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм.

Авторы самых креативных роликов получат призы от Russia Travel и TikTok.

Стоит отметить, что количество пользователей TikTok во всем мире превышает 1 млрд человек, из которых ежедневно активны более 700 млн.