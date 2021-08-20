Ростуризм задумал круглогодичные чартеры на Алтай

Ростуризм рассматривает программу круглогодичных чартеров в Алтайский край, но эксперты сомневаются в эффективности этой идеи.

Глава ведомства Зарина Догузова во время визита в Алтайский края заявила, что круглогодичные чартеры позволят повысить инвестиционную привлекательность региона. Это не менее важно, чем кредиты или строительство дороги к тому или иному объекту, отметила она.

В туротрасли сомневаются в необходимости чартеров на Алтай, полагая, что там для них пока недостаточно инфраструктуры, узнал profi.travel. Даже с уже существующей перевозкой мест размещения туристам не хватает. .

Эксперты рынка также подчеркивают, что чартерный продукт — это не только дешевая перевозка, но и выгодная для туроператора цена размещения, а договориться с гостиницами и базами о скидке в 30% вряд ли удастся.

У большинства из них объекты загружены на 100%. Из-за существенного превышения спроса над предложением, некоторые повышают тарифы в два и или три раза, поэтому нет смысла снижать прибыль, гарантируя туроператорам блоки мест и делясь с ними заработками.

«Мы все свои турпакеты формируем на базе регулярных рейсов — настолько, насколько хватает объектов размещения», — прокомментировала инициативу Ростуризма гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Другие туроператоры сначала просчитают, достаточно ли мест, а потом уже будут принимать решение, ставить ли чартеры.

На встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Догузова также сообщила, что регион входит в топ-10 самых популярных направлений внутреннего туризма и даже к взрывному росту в период пандемии Алтайский край оказался гораздо более подготовленным с точки зрения инфраструктуры регионом.