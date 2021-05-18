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Туризм

С 1 июня из Красноярска в Белокуриху запустят комфортный трансфер

С 1 июня «КрасАвиа» запускает для клиентов удобный трансфер до санаториев Белокурихи, рассказали в компании.

Белокуриха.
Белокуриха.
airaltay.ru

Для всех пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпании Красноярск-Барнаул и обратно с 1 июня предлагают заказать дополнительную услугу — трансфер на комфортабельном микроавтобусе из аэропорта Барнаула до автовокзала Белокурихи, либо обратно к вылету рейса из Барнаула в Красноярск.

Проезд обойдется в 500 рублей на одного пассажира в одном направлении, включая провоз багажа.

Заказ услуги уже доступен на сайте авиакомпании либо в любом агентстве при приобретении авиабилета.

«Для авиакомпании в данном случае местом назначения пассажира становится автовокзал Белокурихи, а не аэропорт Барнаула, и мы контролируем, чтобы пассажир не потерял эту стыковку и автобус вовремя и качественно доставил наших пассажиров, что очень удобно и снимает с пассажира лишние заботы» — сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Егоров.

Рейс в Барнаул вылетает из аэропорта Красноярск по вторникам и субботам в 9:35 и садится в Барнауле в 11:35, автобус отправляется с остановки «Аэропорт» в 12:30 и прибывает в Белокуриху в 15:50, уточняют в Барнаульском аэропорту.

АТР-72 &quot;КрасАвиа&quot;.
АТР-72 «КрасАвиа».
airaltay.ru

На обратном пути автобус выезжает с остановки «Автовокзал» в Белокурихе в 6:20, прибывает в аэропорт Барнаул в 10:00 к регистрации рейса.

Далее авиарейс «КрасАвиа» вылетает из аэропорта Барнаула в 12:25, прибытие в аэропорт Красноярск запланировано в 14:10.

Ранее сообщалось, что Nordwind и «Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из Барнаула в Симферополь в летнем сезоне 2021 года.

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