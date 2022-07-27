С ветерком по Оби. Барнаульцы придумали, как возродить речной туризм на большой сибирской реке

Речной туризм, когда-то весьма популярный, сегодня практически забыт. Однако потенциал у сферы есть, и попытки возродить интерес к прогулкам по воде не прекращаются. Ученые-историки говорят, что на берегах Оби масса всего интересного, достойного внимания жителей края и гостей региона. А географы готовы разрабатывать любопытные маршруты.

Расцвет и упадок

Судоходство на Оби и притоках существовало с самого начала ее заселения — освоение Алтая началось еще во второй половине XVII века. Спустя сто лет на баржах уже перевозили руду. Вместе с появлением более грузоподъемных пароходов в XIX веке Алтай подключился к российскому, а потом и к мировому рынку — вывозили сельскохозяйственную продукцию от зерна до масла.

До 1917 года пароходчики платно сдавали свои корабли для пригородных гуляний по реке. Однако в первые годы правления советской власти это развлечение спроса не имело. Не до того было и во времена Великой Отечественной войны. Возрождение речного туризма началось лишь в 1960-е годы и достигло пика к 1980-м.

В окрестностях Барнаула ходили передовые по тем меркам суда — для перевозки пассажиров использовали высокоскоростные суда на подводных крыльях «Заря» и «Ракета», а также многопалубные круизные теплоходы, маршрут которых пролегал до Новосибирска. Уже оттуда они отправлялись вниз по реке, вплоть до Салехарда, достигая Полярного круга. По такому маршруту следовал, например, «Патрис Лумумба».

Теплоход «Патрис Лумумба» fleetphoto.ru

Резкий упадок начался в постсоветское время. Для поддержания должного состояния отрасли было необходимо хорошее финансирование, которое после развала СССР она перестала получать. Прекратилась покупка и строительство новых судов, а старые начали выходить из строя. Отрасль стала отмирать.

До Кокуйского и обратно

Сейчас пассажирскими перевозками занимаются только две организации — «Барнаульский речной порт» и «Барнаульский речной флот». Едва заметная разница в названиях становится еще менее заметной, если посмотреть на их работу.

Обе компании организуют прогулочные рейсы, субсидируемые государством. Речной порт, правда, занимается еще и пассажирскими перевозками до Рассказихи, Бобровки, Барсукова и Кокуйского. Но денег от речных прогулок и немногочисленных пригородных сообщений едва хватает на ремонт теплоходов.

Обь Дмитрий Лямзин

Иногда предпринимаются попытки организовать туристические маршруты с привлечением экскурсоводов на 50-летних теплоходах «Москва». В 2019 году лекции на воде читал историк Даниил Дегтярев, позднее ему на смену пришел археолог Артур Кунгуров.

«Я рассказывал об истории судоходства, о жителях на реках, о Затоне, о роли Оби в заселении Алтая и его экономическом развитии, — вспоминает Дегтярев. — Артур Кунгуров делает акценты на более древней истории — на памятниках археологии, которые находятся на речном побережье. На берегах Оби можно посмотреть достопримечательности от каменного века и до современности».

Береговые достопримечательности

Речной туризм, считает Даниил Дягтерев, однозначно должен быть. На таких крупных реках, как Обь, это естественное явление. И если правительство развивает Алтайский край как туристический регион, то непонятно, почему эта сфера остается нетронутой.

По мнению историка, перспективный маршрут можно проложить до Бийска. По пути находится Усть-Чарышская пристань — село, в котором сохранилась уникальная деревянная паровая мельница. В Быстром Истоке, родине Валерия Золотухина, расположен мемориальный музей. В Акутихе раньше находился старинный стекольный завод, на котором делали уникальные фляжки, используемые во время Великой Отечественной войны. Также по пути есть и Верхобское — родина Михаила Евдокимова.

Мельница , с. Усть-Чарышская пристань business-media.info Музей В. С. Золотухина , с. Быстрый исток visitaltai.info Могила М. С. Евдокимова , с. Верх-Обское zen.yandex.ru

Но для развития необходимы немалые финансовые вложения. Надо закупить новые комфортабельные теплоходы, кроме того, в порядок нужно привести инфраструктуру — обновить пристани и очистить фарватер.

Фишка с моторчиком

Барнаульцы, заинтересованные в возрождении активного речного туризма, не теряют надежды и разрабатывают альтернативные предложения. Одно из таких родилось в стенах АлтГУ. Доцент кафедры экономической географии и картографии Александр Кротов совместно со студентами разработал концепцию, ранее не применяемую в Алтайском крае. В ее основе — туристические поездки на моторных лодках.

«Барнаул — промежуточный пункт, через который проходит маршрут до Горного Алтая и Белокурихи, а у нас почти нет фишек для реальных туристических предложений, — считает Александр Кротов. — Мы можем показать гостям архитектуру, сводить в кафе и театр, но это все банально. А показать Обь — однозначно большая фишка. Такой реки нет ни у французов, ни у немцев, ни у большинства европейцев».

Дмитрий Лямзин

Для того, чтобы показать красоты края, юные географы во главе с доцентом предложили несколько вариантов речного отдыха, которые могут стать основой для создания бизнеса: Маршруты длительностью несколько часов на быстрых катерах и моторных лодках. В таких поездках туристы смогут познакомиться с обскими окрестностями вверх и вниз по течению и увидеть естественные зеленые насаждения , с которыми почти невозможно встретиться в городе.

с которыми почти невозможно встретиться в городе. Маршруты с остановками , где можно не только любоваться природой с реки , но и погулять по берегам.

где можно не только любоваться природой с реки но и погулять по берегам. Маршруты с посещением сразу нескольких мест для купания и рыбалки , либо с прогулками по экологическим тропам. Этот вариант даст возможность не только подышать свежим воздухом , но и собрать цветы и ягоды , а также узнать , как выглядит река не у городов , а в местах более диких и аутентичных. Кроме того , такие поездки познакомят с основной особенностью Оби — меандрированием — деформацией русла , которое сформировало множество небольших необитаемых островов.

либо с прогулками по экологическим тропам. Этот вариант даст возможность не только подышать свежим воздухом но и собрать цветы и ягоды а также узнать как выглядит река не у городов а в местах более диких и аутентичных. Кроме того такие поездки познакомят с основной особенностью Оби — меандрированием — деформацией русла которое сформировало множество небольших необитаемых островов. Маршруты на два-три дня со стоянками и палаточными городками на 100−150 человек. Для этого ученые предлагают использовать советское наследие — теплоходы «Москва» и «Ракета». А путь продлить до Обского водохранилища или в обратную сторону , до места слияния Бии и Катуни.

Цены и гранты

В качестве удачного примера подобного бизнеса Александр приводит экскурсии на Телецком озере. Там за 1000 рублей на современных японских катерах туристов доставляют к водопаду Корбу — дорога в обе стороны занимает не более часа. Еще два часа отдыхающие проводят на природе.

Предполагается, что цена короткой экскурсии близ Барнаула будет ниже. Однако необходимо помнить и о релевантности предложения, ведь бизнес не должен нести убытки.

Дмитрий Лямзин

Участники проекта написали две курсовых работы с обоснованиями и подали заявку на региональный научный грант, однако выиграть его не получилось. Для организации поездок команде нужны свободные средства и время, найти которые при занятии наукой не удается.

В планах ребят — взять ответственность за научную составляющую бизнеса. Для того, чтобы провести эту работу, ученым необходимо порядка 300 тыс. рублей. Эти деньги они планируют потратить на изучение проблем владельцев речного транспорта и желаний туристов, исследование природы и мест стоянок, а также закупку оборудования.

А пока идут поиски инвесторов, ученые опасаются, что развитию речного туризма может помешать снос единственной водной гавани города. На сегодняшний день речной порт перенесен ближе к Новому мосту и, вероятнее всего, там он и останется. А вот планируется ли проект по облагораживанию территории и превращению ее в знаковое место, каким был когда-то речной вокзал, — пока неизвестно.

Александр Кротов,

доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ:

Идеально было бы получить финансирование или выиграть научный грант к зиме. Несколько месяцев уйдет на то, чтобы закончить кабинетную работу — подготовить расчеты и обоснования, найти необходимые контакты. В этот же период предполагается и работа с городской администрацией: утвердить маршруты и получить разрешения. Следующим летом мы бы смогли совершить тестовые поездки.

Факт Лишь пять месяцев в году в Сибири можно использовать речной транспорт.

Валерия Гаевская