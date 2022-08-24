Салам алейкум, кал калай? Как устроить путешествие по Казахстану и где «дать пятюню» Назарбаеву

Башня Чупа-чупс
Акмолинск. Он же Целиноград. Он же Акмола. Он же Астана. Он же Нур-Султан. Он же… ай, ладно, на этом названия закончились. Не все с уверенностью могут сказать, какое имя город сейчас носит. Но каждый знает: это — столица Казахстана, где есть красивая башня «Чупа-чупс», в которой хранится след «чей-то там руки».
Башня называется Байтерек — это дерево жизни из казахских мифов. Его венчает Солнце или «золотое яйцо», которое оставила птица Самрук. Из него открывается круговая панорама на Нур-Султан. А еще здесь можно «дать пятюню» Нурсултану. Не городу, а экс-президенту Казахтана Назарбаеву: достаточно приложить ладошку к оттиску его руки.
«Во всех продуктовых продается мороженое „Байтерек“, — рассказывает туристка Екатерина Михайлова. — Вообще, по части нейминга казахи очень патриотичны: они приписывают пломбирам названия, связанные с достопримечательностями, растениями, легендами. Стоят эти эскимо примерно как наши, но какое бы вы ни выбрали, обязательно будет вкусным».
Наш бывший автор Юлия Боднар побывала в (тогда еще) Астане в 2018 году.
«Местные друзья рассказали о поговорке: „Казах без понтов — беспонтовый казах“. Не скажу, что она относится ко всем, но к Назарбаеву, судя по всему, точно. Он хотел бахнуть суперкрутой город, чтобы все завидовали, и для этого звал известных современных архитекторов. И все они в разных стилях застраивали Астану».
Как рассказывает Юлия, в столице можно встретить и «имперскую» застройку, и современные небоскребы, и здания в этническом казахском стиле. «Очень эклектично. А окраины похожи на Россию», — говорит она.
ТЦ-юрта
Все главные достопримечательности столицы находятся на широком бульваре. Он начинается от торгового центра «Хан-Шатыр», построенного в виде огромной юрты или шатра. Внутри можно прокатиться на аттракционах.
Дорога ведет к большой площади с монументом «Казахский народ», президентским дворцом, национальным музеем и белоснежной мечетью Хазрет Султан.
«Туристам здесь выдают специальный длинный плащ с капюшоном, чтобы закрыть, например, шорты, — говорит Юлия Боднар. — Я не фанатка храмов, но меня очень впечатлила эта красивая восточная архитектура. Что касается музея, то он очень стильный и мультимедийный. В нем есть и залы с историей Казахстана, и с современным искусством».
Также туристка советует посетить центральный парк у реки Ишим с большой набережной.
Здесь можно зайти в парк миниатюр «Атамекен», чтобы познакомиться со всем Казахстаном сразу. Маленькие копии самых важных достопримечательностей страны собраны прямо под открытым небом. Посетители могут прийти сюда лишь в теплые месяцы, с мая по октябрь.
Дороги и цены
Стоимость ночи в столичной гостинице стартует от 1,5 тыс. рублей.
Прямо из Барнаула в Нур-Султан идет рейсовый автобус. На поездку придется потратить около суток и 2,7 тыс. рублей. Если боитесь оставить позвоночник на сидении, из аэропорта «Толмачево» есть прямой авиарейс. Цена в начале сентября — от 12 тыс. рублей в одну сторону.
По местам Boney M.
Если хочется пляжного отдыха, стоит отправиться в единственный порт Казахстана — город Актау. Пляжи здесь в основном мелкогалечные, попадаются и песчаные. В центре города пловцы прыгают в воду со скалистого берега.
Официально пляжный сезон здесь длится с мая по сентябрь. Прогревается вода только в пиковые температуры, поэтому в сентябре можно будет разве что позагорать. Туристам советуют забежать в один из многочисленных рыбных ресторанчиков и попробовать там местную водную фауну.
Также здесь есть на что посмотреть. Например, на «Черную пасть». Так переводится название впадины Карагие, на месте которой когда-то было соленое озеро Батыр. Она на 132 метра ниже уровня моря. Пейзаж несколько инопланетный.
На озере Караколь можно повстречать диких фламинго — правда, смотреть на них придется издалека (очень они пугливы) и только весной. Также на водоеме бывают лебедь-шипун, баклан, цапля, утка, выпь и многие другие птицы.
Есть в часе езды от Актау настоящая пустыня — пески Туйесу. Можно покорить барханы на внедорожнике или просто побарахтаться в золотом море и сделать фотографии на память.
Дороги и цены
Неплохой вариант для ночевки — трехзвездочный отель «Актау», где отдыхала группа Boney M. Цена за ночь в номере с видом на море-озеро стартует от 1,5 тыс. рублей. Ночь в одном из пятизвездочных отелей в двухместном номере с видом на Каспий — от 3 тыс. рублей.
Из Москвы есть прямой авиарейс. В сентябре — от 10 тыс. рублей в одну сторону. Лететь из столицы придется три часа.
Не дайте сому себя утопить
Еще один пляжный вариант — Балхаш. Это большое популярное озеро с непростым рельефом. С одной стороны — Чу-Илийские горы, с другой — степь Бетпак-Дала, плавно перетекающая в мелкосопочник. Замыкают круг бескрайние песчаные массивы.
На западе вода в озере пресная, мелкая и несколько мутная, а на востоке глубокая, прозрачная и солоноватая. При этом туристический сервис лучше развит на северо-западном побережье.
«Озеро очень красивое, кажется бескрайним, как море, — рассказывает туристка Юлия Рамзаева. — Напоминает огромное зеркало. И не поймешь, где вдалеке начинается небо. Вода очень прозрачная, солоноватая и довольно прохладная в июле».
Купаются здесь с июня по сентябрь. Летом температура воздуха редко опускается ниже +30С, осадков практически нет. Поэтому, если не хотите, чтобы с вас слезла кожа, лучше создайте себе тень и прикрывайте тело одеждой. Или полностью зарывайтесь в песок, когда выходите на берег.
«Я сгорела до пяток, хотя специально и не загорала, — предупреждает собеседница. — Покупаешься, выйдешь посидеть-погреться и все — ожог. Местный таксист ждал нас, зарывшись в песок практически с головой».
На озере можно и порыбачить. Есть что ловить: сазан, сом, лещ, вобла, карась, судак и другие. Всего более 20 видов рыб.
«Люди на катерах кричали в мегафоны, чтобы мы далеко не заплывали, — говорит Юлия Рамзаева. — Предупреждали, что сомы утаскивают людей на дно».
В часе езды от города Балхаш есть живописное урочище Бектау-Ата, где в горе есть пещера с чистой водой. Когда-то люди верили, что она исцеляет. Поднявшись на возвышенность, можно полюбоваться видом скал.
Дороги и цены
Многие ездят на озеро «дикарями», однако у Балхаша много баз. Особенно в одноименном городе, в Приозерске, поселке Чубар-Тюбек и других. Стоимость проживания — от 1,5 тыс. рублей с человека за ночь.
Вдоль северо-западного побережья озера проходит железная дорога до Алматы. Поэтому, если вам удастся купить билет на поезд «Новосибирск-Бишкек» (другие в Казахстан сейчас не ходят), то сможете добраться до места прямо из Барнаула.
Если совмещаете поездку на курорт с отдыхом в Астане, то поезд — тоже неплохой вариант. Всего сутки — и вы на месте.
Там, где ступала нога Титова
Если хочется пошагать по местам Юрия Гагарина и Германа Титова, то нужно посетить Байконур — самый первый и самый крупный в мире космодром. Охраняют его в соответствии со статусом, поэтому попасть на объект удастся только в составе туристической группы.
Можно не только увидеть старт космического корабля на орбиту в двух километрах от площадки, но и посмотреть, как на Байконуре готовятся к полету. Туристов ждут международная пресс-конференция, установка ракеты-носителя, проводы космонавтов, доклад экипажа о готовности к полету и другое.
Будет возможность увидеть монтажно-испытательный корпус и, конечно же, стартовую площадку № 1, где начался полет Юрия Гагарина. А также забраться в орбитальный корабль «Буран».
Здесь проведут экскурсии в мемориальные домики первого космонавта или конструктора Сергея Королева, в музей истории города Байконур и другие достопримечательности.
Дороги и цены
Стоимость недельного тура — от 95 тыс. рублей. Ближайший старт «Союза МС-22» — 21 сентября.
Три раза в неделю есть прямой авиарейс из Москвы до Байконура. Сухопутная поездка тоже будет длинной и с пересадкой. Сначала нужно доехать из Барнаула до Павлодара на рейсовом автобусе. После сесть на поезд, например «Павлодар-Кызылорда», и ехать до станции Тюратам. Все, вы на месте.
Яблоневые горы
Замыкает наш список экс-столица Алматы. Алмата. Алма-Ата. С названиями, как вы поняли, тут все довольно непросто. Зато перевод красивый — «Яблоневый». Яблок тут и правда немало: растут прямо на городских улицах.
Находится Алматы прямо у подножия Заилийского Алатау, северного хребта Тянь-Шаня. Поэтому любителям горнолыжного отдыха здесь есть чем заняться.
Самый популярный местный курорт — Чимбулак. Добраться до него можно на подъемнике или пешком по лестнице здоровья. В любом случае откроются прекрасные виды на горы. Летом стоит прокатиться на багги или опробовать горный велосипед.
Можно посетить самый высокогорный стадион для конькобежцев в мире — «Медео». Кататься здесь можно даже летом: с этого года центр перешел на круглогодичную работу. Часть пространства занято роллердромом.
Местные гиды организуют восхождения на пик Амангельды, Кумбель и в другие живописные места. Цена за сплав по реке с милым названием Чилик стартует от 1,5 тыс. рублей.
Туристка Екатерина Михайлова порекомендовала отправиться в небольшой городок Текели. До него из Алматы, как от Барнаула до Новосибирска.
«В самом городе делать нечего, хоть он очень зеленый, тихий и симпатичный, — говорит она. — Стоит отправиться в горы и полюбоваться невероятным ущельем молочно-белой реки Кора. Также подняться к самому высокому водопаду Казахстана Бурхан-Булак».
Дороги и цены
Поселиться в гостиницах Алматы можно от 1,5 тыс. рублей за ночь. Цена размещения в четырехзвездочных отелях стартует от 2,5 тыс. рублей.
Поезд «Бишкек-Новосибирск» привезет вас в Алматы прямо из Барнаула. Ранее из «Толмачево» был прямой рейс, но после локдауна в расписание он так и не вернулся. Поэтому придется лететь с пересадкой в Москве или Нур-Султане.
Совет
Если вы хотите поехать в Казахстан не зимой, то лучше выбрать май, июнь или сентябрь. Иначе изнуряющая жара может помешать наслаждаться отдыхом.