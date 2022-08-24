Салам алейкум, кал калай? Как устроить путешествие по Казахстану и где «дать пятюню» Назарбаеву

Город с пятью названиями, яблоневые горы, башня «Чупа-чупс» и озеро, где сомы щекочут пловцам усами пятки. Все это — Казахстан. Altapress.ru расскажет о нескольких местах в этой стране, куда алтайские туристы могут отправиться в любой день, ведь ни виз, ни загранпаспорта не понадобится.

Башня Чупа-чупс

Акмолинск. Он же Целиноград. Он же Акмола. Он же Астана. Он же Нур-Султан. Он же… ай, ладно, на этом названия закончились. Не все с уверенностью могут сказать, какое имя город сейчас носит. Но каждый знает: это — столица Казахстана, где есть красивая башня «Чупа-чупс», в которой хранится след «чей-то там руки».

Башня называется Байтерек — это дерево жизни из казахских мифов. Его венчает Солнце или «золотое яйцо», которое оставила птица Самрук. Из него открывается круговая панорама на Нур-Султан. А еще здесь можно «дать пятюню» Нурсултану. Не городу, а экс-президенту Казахтана Назарбаеву: достаточно приложить ладошку к оттиску его руки.

«Во всех продуктовых продается мороженое „Байтерек“, — рассказывает туристка Екатерина Михайлова. — Вообще, по части нейминга казахи очень патриотичны: они приписывают пломбирам названия, связанные с достопримечательностями, растениями, легендами. Стоят эти эскимо примерно как наши, но какое бы вы ни выбрали, обязательно будет вкусным».

Наш бывший автор Юлия Боднар побывала в (тогда еще) Астане в 2018 году.

«Местные друзья рассказали о поговорке: „Казах без понтов — беспонтовый казах“. Не скажу, что она относится ко всем, но к Назарбаеву, судя по всему, точно. Он хотел бахнуть суперкрутой город, чтобы все завидовали, и для этого звал известных современных архитекторов. И все они в разных стилях застраивали Астану».

Как рассказывает Юлия, в столице можно встретить и «имперскую» застройку, и современные небоскребы, и здания в этническом казахском стиле. «Очень эклектично. А окраины похожи на Россию», — говорит она.

ТЦ-юрта

Все главные достопримечательности столицы находятся на широком бульваре. Он начинается от торгового центра «Хан-Шатыр», построенного в виде огромной юрты или шатра. Внутри можно прокатиться на аттракционах.

Хан Шатыр. Нур-Султан. t_y_l.

Дорога ведет к большой площади с монументом «Казахский народ», президентским дворцом, национальным музеем и белоснежной мечетью Хазрет Султан.

«Туристам здесь выдают специальный длинный плащ с капюшоном, чтобы закрыть, например, шорты, — говорит Юлия Боднар. — Я не фанатка храмов, но меня очень впечатлила эта красивая восточная архитектура. Что касается музея, то он очень стильный и мультимедийный. В нем есть и залы с историей Казахстана, и с современным искусством».

Также туристка советует посетить центральный парк у реки Ишим с большой набережной.

Здесь можно зайти в парк миниатюр «Атамекен», чтобы познакомиться со всем Казахстаном сразу. Маленькие копии самых важных достопримечательностей страны собраны прямо под открытым небом. Посетители могут прийти сюда лишь в теплые месяцы, с мая по октябрь.

Недвижимость. Нур-Султан. pixabay.com.

Дороги и цены

Стоимость ночи в столичной гостинице стартует от 1,5 тыс. рублей.

Прямо из Барнаула в Нур-Султан идет рейсовый автобус. На поездку придется потратить около суток и 2,7 тыс. рублей. Если боитесь оставить позвоночник на сидении, из аэропорта «Толмачево» есть прямой авиарейс. Цена в начале сентября — от 12 тыс. рублей в одну сторону.

По местам Boney M.

Если хочется пляжного отдыха, стоит отправиться в единственный порт Казахстана — город Актау. Пляжи здесь в основном мелкогалечные, попадаются и песчаные. В центре города пловцы прыгают в воду со скалистого берега.

Официально пляжный сезон здесь длится с мая по сентябрь. Прогревается вода только в пиковые температуры, поэтому в сентябре можно будет разве что позагорать. Туристам советуют забежать в один из многочисленных рыбных ресторанчиков и попробовать там местную водную фауну.

Актау. Казахстан. AnastassiyaL. Актау. Маяк на крыше. Казахстан. Shalomanov. Актау. Чайка. Казахстан. Расим.

Также здесь есть на что посмотреть. Например, на «Черную пасть». Так переводится название впадины Карагие, на месте которой когда-то было соленое озеро Батыр. Она на 132 метра ниже уровня моря. Пейзаж несколько инопланетный.

Впадина Карагие. Казахстан. Thermokarst.

На озере Караколь можно повстречать диких фламинго — правда, смотреть на них придется издалека (очень они пугливы) и только весной. Также на водоеме бывают лебедь-шипун, баклан, цапля, утка, выпь и многие другие птицы.

Есть в часе езды от Актау настоящая пустыня — пески Туйесу. Можно покорить барханы на внедорожнике или просто побарахтаться в золотом море и сделать фотографии на память.

Дороги и цены

Неплохой вариант для ночевки — трехзвездочный отель «Актау», где отдыхала группа Boney M. Цена за ночь в номере с видом на море-озеро стартует от 1,5 тыс. рублей. Ночь в одном из пятизвездочных отелей в двухместном номере с видом на Каспий — от 3 тыс. рублей.

Из Москвы есть прямой авиарейс. В сентябре — от 10 тыс. рублей в одну сторону. Лететь из столицы придется три часа.

Не дайте сому себя утопить

Еще один пляжный вариант — Балхаш. Это большое популярное озеро с непростым рельефом. С одной стороны — Чу-Илийские горы, с другой — степь Бетпак-Дала, плавно перетекающая в мелкосопочник. Замыкают круг бескрайние песчаные массивы.

На западе вода в озере пресная, мелкая и несколько мутная, а на востоке глубокая, прозрачная и солоноватая. При этом туристический сервис лучше развит на северо-западном побережье.

Балхаш. Nikolay Yushnikov. Балхаш. Юрий Иванков. Балхаш webmandry.com

«Озеро очень красивое, кажется бескрайним, как море, — рассказывает туристка Юлия Рамзаева. — Напоминает огромное зеркало. И не поймешь, где вдалеке начинается небо. Вода очень прозрачная, солоноватая и довольно прохладная в июле».

Купаются здесь с июня по сентябрь. Летом температура воздуха редко опускается ниже +30С, осадков практически нет. Поэтому, если не хотите, чтобы с вас слезла кожа, лучше создайте себе тень и прикрывайте тело одеждой. Или полностью зарывайтесь в песок, когда выходите на берег.

«Я сгорела до пяток, хотя специально и не загорала, — предупреждает собеседница. — Покупаешься, выйдешь посидеть-погреться и все — ожог. Местный таксист ждал нас, зарывшись в песок практически с головой».

Загар. СС0.

На озере можно и порыбачить. Есть что ловить: сазан, сом, лещ, вобла, карась, судак и другие. Всего более 20 видов рыб.

«Люди на катерах кричали в мегафоны, чтобы мы далеко не заплывали, — говорит Юлия Рамзаева. — Предупреждали, что сомы утаскивают людей на дно».

В часе езды от города Балхаш есть живописное урочище Бектау-Ата, где в горе есть пещера с чистой водой. Когда-то люди верили, что она исцеляет. Поднявшись на возвышенность, можно полюбоваться видом скал.

Балхаш. Nikolay Yushnikov.

Дороги и цены

Многие ездят на озеро «дикарями», однако у Балхаша много баз. Особенно в одноименном городе, в Приозерске, поселке Чубар-Тюбек и других. Стоимость проживания — от 1,5 тыс. рублей с человека за ночь.

Вдоль северо-западного побережья озера проходит железная дорога до Алматы. Поэтому, если вам удастся купить билет на поезд «Новосибирск-Бишкек» (другие в Казахстан сейчас не ходят), то сможете добраться до места прямо из Барнаула.

Если совмещаете поездку на курорт с отдыхом в Астане, то поезд — тоже неплохой вариант. Всего сутки — и вы на месте.

Там , где ступала нога Титова

Если хочется пошагать по местам Юрия Гагарина и Германа Титова, то нужно посетить Байконур — самый первый и самый крупный в мире космодром. Охраняют его в соответствии со статусом, поэтому попасть на объект удастся только в составе туристической группы.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Байконура. Павел Касин / Роскосмос На Байконуре. roscosmos.ru. Запуск с Байконура. roscosmos.ru

Можно не только увидеть старт космического корабля на орбиту в двух километрах от площадки, но и посмотреть, как на Байконуре готовятся к полету. Туристов ждут международная пресс-конференция, установка ракеты-носителя, проводы космонавтов, доклад экипажа о готовности к полету и другое.

Будет возможность увидеть монтажно-испытательный корпус и, конечно же, стартовую площадку № 1, где начался полет Юрия Гагарина. А также забраться в орбитальный корабль «Буран».

Здесь проведут экскурсии в мемориальные домики первого космонавта или конструктора Сергея Королева, в музей истории города Байконур и другие достопримечательности.

Байконур. СС0

Дороги и цены

Стоимость недельного тура — от 95 тыс. рублей. Ближайший старт «Союза МС-22» — 21 сентября.

Три раза в неделю есть прямой авиарейс из Москвы до Байконура. Сухопутная поездка тоже будет длинной и с пересадкой. Сначала нужно доехать из Барнаула до Павлодара на рейсовом автобусе. После сесть на поезд, например «Павлодар-Кызылорда», и ехать до станции Тюратам. Все, вы на месте.

Яблоневые горы

Замыкает наш список экс-столица Алматы. Алмата. Алма-Ата. С названиями, как вы поняли, тут все довольно непросто. Зато перевод красивый — «Яблоневый». Яблок тут и правда немало: растут прямо на городских улицах.

Алматы. FixerKZ. Алматы. Nikolay Yushnikov.

Находится Алматы прямо у подножия Заилийского Алатау, северного хребта Тянь-Шаня. Поэтому любителям горнолыжного отдыха здесь есть чем заняться.

Самый популярный местный курорт — Чимбулак. Добраться до него можно на подъемнике или пешком по лестнице здоровья. В любом случае откроются прекрасные виды на горы. Летом стоит прокатиться на багги или опробовать горный велосипед.

Можно посетить самый высокогорный стадион для конькобежцев в мире — «Медео». Кататься здесь можно даже летом: с этого года центр перешел на круглогодичную работу. Часть пространства занято роллердромом.

«Медео». Алматы. Nikolay Yushnikov.

Местные гиды организуют восхождения на пик Амангельды, Кумбель и в другие живописные места. Цена за сплав по реке с милым названием Чилик стартует от 1,5 тыс. рублей.

Туристка Екатерина Михайлова порекомендовала отправиться в небольшой городок Текели. До него из Алматы, как от Барнаула до Новосибирска.

«В самом городе делать нечего, хоть он очень зеленый, тихий и симпатичный, — говорит она. — Стоит отправиться в горы и полюбоваться невероятным ущельем молочно-белой реки Кора. Также подняться к самому высокому водопаду Казахстана Бурхан-Булак».

Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru. Текели. Казахстан. Предоставлено altapress.ru.

Дороги и цены

Поселиться в гостиницах Алматы можно от 1,5 тыс. рублей за ночь. Цена размещения в четырехзвездочных отелях стартует от 2,5 тыс. рублей.

Поезд «Бишкек-Новосибирск» привезет вас в Алматы прямо из Барнаула. Ранее из «Толмачево» был прямой рейс, но после локдауна в расписание он так и не вернулся. Поэтому придется лететь с пересадкой в Москве или Нур-Султане.