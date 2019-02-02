Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 февраля -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Самой опасной страной для российских туристов оказалась Россия

В 2018 году в России погибли 38 отечественных путешественников. Родина оказалась самой опасной страной для путешествий, сделал вывод Российский союз туриндустрии, пишут «Известия».

Туризм. Путешествие.
Туризм. Путешествие.
СС0

Союз сделал выводы на основе анализа данных из открытых источниках о происшествиях с туристами в 2018 году.

Кроме 38 погибших, еще 70 россиян пострадали во время туров по стране. На Кипре в 2018 году погибли три человека и еще один пострадал. В Турция двое погибли и 19 пострадали. Кроме того, в списке упомянуты Индия, Индонезия и Италия.

Чаще всего россияне гибнут на отдыхе из-за ДТП. Всего в 2018 году по всему миру произошло 18 аварий с участием российских туристов, в которых погибло 13 человек. При этом больше всего ДТП было именно во время отдыха в регионах России.

Также россияне гибли во время купания в море или во время походов в горы. В июне 11 человек погибли в результате столкновения прогулочного катамарана и баржи на реке Волге близ Волгограда. Также один турист погиб от удара молнии во время купания в море в Туапсе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость