Самой опасной страной для российских туристов оказалась Россия

В 2018 году в России погибли 38 отечественных путешественников. Родина оказалась самой опасной страной для путешествий, сделал вывод Российский союз туриндустрии, пишут « Известия ».

Союз сделал выводы на основе анализа данных из открытых источниках о происшествиях с туристами в 2018 году.

Кроме 38 погибших, еще 70 россиян пострадали во время туров по стране. На Кипре в 2018 году погибли три человека и еще один пострадал. В Турция двое погибли и 19 пострадали. Кроме того, в списке упомянуты Индия, Индонезия и Италия.

Чаще всего россияне гибнут на отдыхе из-за ДТП. Всего в 2018 году по всему миру произошло 18 аварий с участием российских туристов, в которых погибло 13 человек. При этом больше всего ДТП было именно во время отдыха в регионах России.

Также россияне гибли во время купания в море или во время походов в горы. В июне 11 человек погибли в результате столкновения прогулочного катамарана и баржи на реке Волге близ Волгограда. Также один турист погиб от удара молнии во время купания в море в Туапсе.