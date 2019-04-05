В Алтайском крае курортный сбор взимали с массой нарушений

Счетная палата выяснила, что далеко не все гостиницы Белокурихи взимали курортный сбор, а туристы уклонялись от его уплаты и не привлекались к ответственности. Это привело к тому, что бюджет не получил заявленные ранее 30 млн рублей курортного сбора. Эти и другие проблемы и их решение депутаты АКЗС совместно с чиновниками из правительства края и города-курорта обсудили во время совещания 3 апреля.

Что нашла Счетная палата

По закону о краевом бюджете на 2018 год, в Белокурихе должны были получить 30 млн рублей курортного сбора в 2018 году и 50 млн рублей — в 2019 году.

Однако по факту в первый год эксперимента в фонд поступило около 18,3 млн рублей — 54% от запланированного. А за январь 2019 года всего 2,2 млн рублей (4,5% от суммы, предусмотренной законом). Специалисты Счетной палаты обнаружили несколько причин низких сборов.

Причина 1. Завышенные прогнозы

Прогнозы итоговой суммы было основаны на данных турпотока, которые предоставили краевое управление по туризму и мэрия Белокурихи за 2016 год. Однако эти показатели не подтверждены статистикой и не учитывают реальную динамику турпотока, отмечается в отчете Счетной палаты (документ имеется в распоряжении altapress.ru).

Белокуриха. Евгения Родочинская

Данные получили, посчитав людей, которые проживали в санатория или гостиницах или приехали на курорта на один день. Кроме того, в формуле для расчета мэрия использовала средний показатель проживания туристов в городе-курорте — 12 дней. Хотя по факту в 2018 году отдыхающие останавливались в среднем на 9 дней, утверждают в Счетной палате.

Как рассказали altapress.ru в администрации Белокурихи, сейчас турпоток не растет так быстро, как раньше. По прогнозам, на 2019 год рост составит всего 1%, хотя в прошлые годы он был около 4%. «Динамика роста замедляется, но о снижении турпотока мы не говорим», — сказала Наталья Теплова, и.о. завотделом по курортному делу и туризму.

Причина 2. Отели работают в «тени»

В Белокурихе несколько гостевых комплексов работают в «налоговой тени», не включены в реестр и соответственно не взимают курортный сбор с туристов.

Участники совещания заявили, что вывод незарегистрированных средств размещения и перевод их в разряд операторов курортного сбора — стратегическая задача муниципальных и региональных властей и «главный резерв», говорится на сайте АКЗС.

Гостиница. Кровать. Отель. СС0

В администрации города-курорта altapress.ru подтвердили, что проблема есть. Однако сколько неофициальных средств размещения и как власти будут работать по этому вопросу, в мэрии отказались говорить. Здесь лишь пояснили, что план работы в этом направлении уже намечен, его согласовывают.

Причина 3. Не штрафовали неплательщиков

Кроме того, были туристы, которые отказывались платить курортный сбор, и их не привлекали к административной ответственности. Хотя ранее власти Белокурихи говорили, что неплательщики будут платить штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

По данным Счетной палаты, из 46 человек, которые отказались платить сбор в 2018 году, только двое заплатили штраф на сумму 1,4 тыс. рублей. Однако на момент проверки эти деньги не поступили в бюджет.

Эксперты полагают, что эта проблема связана с законодательными сложностями. Так, санатории или отели Белокурихи должны были уведомить краевое управление по туризму о неуплате сбора в течение 30 дней (для сравнения в Ставропольском крае — три рабочих дня, в Краснодарском крае — пять). При этом срок привлечения «отказников» к административному нарушению составляет два месяца.

Туристы смотрят на Белокуриху. Настасья Коваленко

К тому же средства размещения города-курорта не информировали управление о неуплате курортного сбора, а неплательщики зачастую проживают далеко от места рассмотрения протокола об административном правонарушении.

В регионе также зафиксировали новый способ уклонения от уплаты курортного сбора. В момент заселения туристы отказываются дать согласие на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных. Из-за этого сотрудники санаториев и отелей не могут направить сведения о них в административную комиссию для составления протокола. В 2018 году выявили 110 таких «хитрецов».

Как будут бороться

Во время совещания озвучили две важные инициативы. В Счетной палате предложили сократить с 30 до 5 дней срок, за который отель или санаторий направляет уведомление о невозможности удержать сбор. Это даст специалистам административных комиссий больше времени для работы с «отказниками», и повысит собираемость штрафов. Изменения планируют внести в закон «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае».

Белокуриха. Евгения Родочинская

Вторую инициативу озвучила Наталья Теплова. Со ссылкой на мнение операторов курортного сбора, гостей Белокурихи она предложила рассмотреть возможность в 2020 году уменьшить размер курортного сбора с 50 до 30 рублей с человека в сутки.

«Однако в этом ряду есть и еще один элемент, роль которого порой недооценивается — это создание позитивного эмоционально-информационного фона. Нужно, не скупясь, говорить „спасибо“ каждому приезжающему, кто заплатил курортный сбор и таким образом внес реальный вклад в развитие Белокурихи», — сказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Сроки исправления этих нарушений не обозначили. По словам депутата АКЗС от партии «Справедливая Россия Александра Молотова, если не начать заниматься вопросами изменений срока передачи данных и уменьшения ставки курортного сбора в мае-июне, то потому же будет поздно, так как в июле начнут формировать бюджет на следующий год.

Напомним, курортный сбор в Белокурихе ввели в мае 2018 года. На собранные деньги уже расчистили городские леса, купили и установили скамейки и урны, благоустроили левый берег реки Белокурихи.