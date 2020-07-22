Секс в кабинках и «биток» на пляжах: об отдыхающих в Сочи рассказала местная жительница

Жительница Сочи описала ресурсу 161.ru происходящее в курортном городе во время наплыва туристов.

В этом году лето на курорте началось «необычно» — пляжи и улицы были пустынны из-за пандемии, потому местные жители, не связанные с туристической сферой, «были счастливы» и отдыхали на безлюдном побережье, рассказывает Татьяна Кольцова.

Ситуация изменилась, когда на Кубани открыли регион для остальных россиян. В Сочи хлынули туристы.

«Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу, на глазах у изумленной публики», — рассказала россиянка.

Многие сочинцы относятся к потоку приезжих негативно не только из-за их выходок, но и из страха перед коронавирусом, который отдыхающие могли привезти на курорт. В то же время, по словам девушки, в городе уже не соблюдается никаких мер безопасности, никто не носит маски.

В Сочи заканчиваются номера в отелях, пишет Lenta.ru. Загрузка в гостиницах курорта в июле достигла 90−100%, при этом россияне продолжают бронировать номера на август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Сравнение

Между тем отдых в Краснодарском крае назвали мучением и сравнили его с турецкими курортами.

Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».

Так, по словам эксперта, в первую очередь, отели Турции имеют преимущество перед российскими из-за удобств.

«Там семейный туризм высокого уровня. Приезжаешь на курорт с детьми — в отеле закрытая территория, аквапарк, бассейн, анимация — все рядом», — пояснила она.

Кроме того, как заметила эксперт, на курортах Кубани сейчас переизбыток туристов и подобрать что-то качественное для отдыха практически невозможно.

«В Сочи все выходят на один пляж — Имеретинку, все сидят друг у друга на головах. Качество ужасное, лежак за 500 рублей! Это не отдых, а мучение», — посетовала Щипанова и добавила, что надеется на развитие гостиниц Краснодарского края.