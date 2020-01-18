Семь событий Алтайского края вошли в топ-200 лучших в России в 2020 году

В список 200 лучших праздничных мероприятий 2020 года Национального календаря событий вошли семь фестивалей, которые проходят в Алтайском крае.

Среди лучших событий в России есть гастрономические фестивали и спортивные состязания, военные, исторические реконструкции и народные праздники, демонстрирующие уникальные особенности своего региона.

«Здесь собраны 200 самых интересных событий России из разных уголков страны, удостоенные звания „Национального события года“. Часть из них достигли международного уровня и известны по всему миру. К таким мероприятиям, к примеру, относятся масштабный фестиваль „Алтайская зимовка“, приуроченный к прилету лебедей на незамерзающие озера Алтайского края», — говорится в описании к Национальному календарю.

Среди алтайских мероприятий в топ лучших включены:

«Представленные проекты заслужено получили статус „национального“, так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья», — отмечают на сайте EventsInRussia.com.

На соискание статуса «Лучшее событие года» подавали 1800 заявок из 70 регионов России. На официальном сайте календаря нацсобытий проходило народное голосование, затем заявки оценивали эксперты.