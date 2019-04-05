«Сердце Горной страны» и «Марс» ждут вас

Программа активного отдыха направлена на максимальное восстановление человека после напряженных городских будней и стрессов. Умеренная физическая нагрузка, экскурсия с посещением красивейших природных объектов и «мест силы» (р.Урсул, водопад Ширлак, слияние Чуи и Катуни).
А также:
- встреча рассвета в горах;
- для любителей попариться — русская баня;
- для романтиков — костер с его задушевными беседами и песнями;
- для здоровья — овладение техникой «осознанного дыхания»;
- для души — тренинг «Как очистить голову от ненужных мыслей?».
Место проживания: священная Каракольская долина, которая исцеляет вашу душу и тело.
Даты экскурсий:
- 31 мая — 2 июня,
- 28−30 июня,
- 28−30 июля,
- 9−11 августа.
Стоимость тура «Сердце Горной страны» — 7200 руб. (доставка, проживание, питание на турбазе).
А вы бы хотели побывать на Марсе? Мы приглашаем в Горный Алтай, на наш Марс! Именно здесь, в урочище Кызыл-Чин (доставка на вездеходах), находятся настоящие марсианские пейзажи. Красные, желтые, оранжевые, зеленые горы и холмы, а также полное отсутствие растительности! Каждый из нас хоть раз мечтал побывать в атмосфере космической романтики! Может быть, время исполнения мечты наступило?
Обязательно на все экскурсии возьмите с собой фотоаппарат, ведь эти фотографии составят вашу бесконечную ленту впечатлений об Алтае. Вы будете показывать их своим друзьям и близким. А мы позаботимся о качественном туристическом сервисе.
Даты экскурсий:
- 23−25 августа.
Стоимость тура «Марс» — от 8000−9500 руб. (зависит от категории проживания).
Поездки осуществляются на комфортабельных автобусах и с профессиональными экскурсоводами!
Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.
Телефон: +7 (923)-714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)
Сайт: siriustur.ru
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