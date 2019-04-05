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«Сердце Горной страны» и «Марс» ждут вас

На сегодняшний день популярными экскурсиями по Горному Алтаю считаются: путешествие по Чуйскому тракту в самое «сердце Горной страны» и «Большое космическое путешествие на Марс» (не доезжаем 78 км до Монголии).

Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур».
Путешествие по Чуйскому тракту в самое «сердце Горной страны», продолжительностью 3 дня/2 ночи.

Программа активного отдыха направлена на максимальное восстановление человека после напряженных городских будней и стрессов. Умеренная физическая нагрузка, экскурсия с посещением красивейших природных объектов и «мест силы» (р.Урсул, водопад Ширлак, слияние Чуи и Катуни).

А также:

  • встреча рассвета в горах;
  • для любителей попариться — русская баня;
  • для романтиков — костер с его задушевными беседами и песнями;
  • для здоровья — овладение техникой «осознанного дыхания»;
  • для души — тренинг «Как очистить голову от ненужных мыслей?».

Место проживания: священная Каракольская долина, которая исцеляет вашу душу и тело.

Даты экскурсий:

  • 31 мая — 2 июня,
  • 28−30 июня,
  • 28−30 июля,
  • 9−11 августа.

Стоимость тура «Сердце Горной страны» — 7200 руб. (доставка, проживание, питание на турбазе).

«Большое космическое путешествие на Марс» — 3 дня/2 ночи

А вы бы хотели побывать на Марсе? Мы приглашаем в Горный Алтай, на наш Марс! Именно здесь, в урочище Кызыл-Чин (доставка на вездеходах), находятся настоящие марсианские пейзажи. Красные, желтые, оранжевые, зеленые горы и холмы, а также полное отсутствие растительности! Каждый из нас хоть раз мечтал побывать в атмосфере космической романтики! Может быть, время исполнения мечты наступило?

Обязательно на все экскурсии возьмите с собой фотоаппарат, ведь эти фотографии составят вашу бесконечную ленту впечатлений об Алтае. Вы будете показывать их своим друзьям и близким. А мы позаботимся о качественном туристическом сервисе.

Даты экскурсий:

  • 23−25 августа.

Стоимость тура «Марс» — от 8000−9500 руб. (зависит от категории проживания).

Поездки осуществляются на комфортабельных автобусах и с профессиональными экскурсоводами!

Туристическое агентство «Сириус тур»

Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.

Телефон: +7 (923)-714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)

Сайт: siriustur.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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