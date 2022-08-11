Шенгенские визы. Могут ли их запретить для россиян, и кто с этим согласен

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Какие страны прекратили выдачу виз?

Латвия. С 5 августа приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Под исключение попадают близкие родственники латвийских граждан, приезжающие на похороны.

Эстония. Не выдает визы для обучения и вид на жительство россиянам и белорусам. Однако шенген могут получить те, у кого уже есть право жить в стране; желающие навестить тяжелобольного родственника или приехать на похороны, а также — получить неотложные медицинские услуги.

Бельгия. Наоборот, оформляет только студенческие и рабочие визы, а еще — для воссоединения семьи.

Кроме того, выдачу шенгенских виз ограничили Литва, Дания, Мальта, Нидерланды, Словакия и Чехия.