11 августа
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Туризм

Шенгенские визы. Могут ли их запретить для россиян, и кто с этим согласен

Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам начали обсуждать в Евросоюзе. О каких странах идет речь — в нашем материале.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru
1
Кто предложил запрет?

Одной из первых запретить шенгенские визы для россиян предложила Бельгия.

«Общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу», — заявил ранее министр страны по делам беженцев Сэмми Махди.

2
Каких стран коснется запрет?

Прекратить выдачу шенгенских виз предложили Финляндия, Польша и Эстония, сообщили в ФРГ.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Проект внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — цитирует ТАСС Штеффен Хебештрайт, официального представителя правительства Германии.

3
Что говорят в Чехии и Эстонии?

Чехия поддерживает запрет на выдачу шенгенов российским гражданам. По словам главы МИД Яна Липавски, в стране «не может быть речи» о туризме для россиян — «Лента.ру».

Эстония, Таллин.
Эстония, Таллин.
СС0

«Хватит выдавать туристические визы русским. Пора покончить с туризмом из России», — написала в соцсетях премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

4
А Швеция тоже перестанет выдавать визы россиянам?

Как сообщает газета Dagens Industri, Швеция не исключает, что выдачу виз россиянам прекратят — в одностороннем порядке или вместе с Евросоюзом. Это подтвердил министр по делам и интеграции страны Андрес Игеман.

«Теперь мы должны серьезно подумать, собираемся ли расширять спектр санкций и менять визовый режим ЕС», — отметил он.

Политик также уточнил, что Швеция стремится поддерживать единые действия Европейского союза.

«Это оказывает большее давление на Россию», — добавил он.

5
Как на возможный запрет отреагировали в России?

«Свобода передвижения четко прописана в международном праве — в области прав человека. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) устанавливает право каждого на свободу передвижения в пределах государства, покидать любую и возвращаться в свою страну», — написала официальный представитель отечественного МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
www.mid.ru
6
Какие страны прекратили выдачу виз?

Латвия. С 5 августа приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Под исключение попадают близкие родственники латвийских граждан, приезжающие на похороны.

Эстония. Не выдает визы для обучения и вид на жительство россиянам и белорусам. Однако шенген могут получить те, у кого уже есть право жить в стране; желающие навестить тяжелобольного родственника или приехать на похороны, а также — получить неотложные медицинские услуги.

Бельгия. Наоборот, оформляет только студенческие и рабочие визы, а еще — для воссоединения семьи.

Кроме того, выдачу шенгенских виз ограничили Литва, Дания, Мальта, Нидерланды, Словакия и Чехия.

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