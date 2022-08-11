Шенгенские визы. Могут ли их запретить для россиян, и кто с этим согласен

Одной из первых запретить шенгенские визы для россиян предложила Бельгия.
«Общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу», — заявил ранее министр страны по делам беженцев Сэмми Махди.
Прекратить выдачу шенгенских виз предложили Финляндия, Польша и Эстония, сообщили в ФРГ.
«Проект внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — цитирует ТАСС Штеффен Хебештрайт, официального представителя правительства Германии.
Чехия поддерживает запрет на выдачу шенгенов российским гражданам. По словам главы МИД Яна Липавски, в стране «не может быть речи» о туризме для россиян — «Лента.ру».
«Хватит выдавать туристические визы русским. Пора покончить с туризмом из России», — написала в соцсетях премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Как сообщает газета Dagens Industri, Швеция не исключает, что выдачу виз россиянам прекратят — в одностороннем порядке или вместе с Евросоюзом. Это подтвердил министр по делам и интеграции страны Андрес Игеман.
«Теперь мы должны серьезно подумать, собираемся ли расширять спектр санкций и менять визовый режим ЕС», — отметил он.
Политик также уточнил, что Швеция стремится поддерживать единые действия Европейского союза.
«Это оказывает большее давление на Россию», — добавил он.
«Свобода передвижения четко прописана в международном праве — в области прав человека. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) устанавливает право каждого на свободу передвижения в пределах государства, покидать любую и возвращаться в свою страну», — написала официальный представитель отечественного МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Латвия. С 5 августа приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Под исключение попадают близкие родственники латвийских граждан, приезжающие на похороны.
Эстония. Не выдает визы для обучения и вид на жительство россиянам и белорусам. Однако шенген могут получить те, у кого уже есть право жить в стране; желающие навестить тяжелобольного родственника или приехать на похороны, а также — получить неотложные медицинские услуги.
Бельгия. Наоборот, оформляет только студенческие и рабочие визы, а еще — для воссоединения семьи.
Кроме того, выдачу шенгенских виз ограничили Литва, Дания, Мальта, Нидерланды, Словакия и Чехия.