Шествие погибающих айсбергов в канадской провинции бросились снимать туристы

Таяние айсбергов вдохнуло новую жизнь в отдаленные прибрежные деревни Ньюфаундленда и Лабрадора (Канада).

Если раньше это был центр ловли трески, то сейчас толпы туристов с фотоаппаратами наперевес атаковали прибрежные зоны и снимают проплывающие мимо айсберги. Которых из-за глобального потепления здесь великое множество. Глыбы льда тают на глазах.

Все жилье и экскурсии на побережье забронированы. Появился даже новый бизнес — продажа «самой чистой на земле» воды из айсбергов. Ее разливают в бутылки и продают в сувенирных магазинах.

Океанические течения приносят к канадскому берегу айсберги с северо-запада Гренландии. Глыбы льда отслеживают по интерактивной спутниковой карте. За считанные недели лед, которому тысячи лет, может быстро растаять в океане, пишет mail.ru.

По данным экологов, Арктика нагревается в три раза быстрее, чем остальной мир.