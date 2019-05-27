Сибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах

В документе говорится о перечне из 14 стран. В частности, в Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. В этих странах сотрудникам ведомства разрешено проводить отпуск.
«Документ является подлинным, он действует сейчас. Но он ничего не запрещает, а носит рекомендательный характер», — рассказали в управлении РИА Новости.
Документ рекомендует проводить отпуска в странах, где военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание там сотрудников Росгвардии и членов их семей.