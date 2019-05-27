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Туризм

Сибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах

Копия служебного распоряжения за подписью начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области» Ровшана Курбанова размещена в сообществе «Омбудсмен полиции».

Росгвардия (Нацгвардия).
Росгвардия (Нацгвардия).
By-itself, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

В документе говорится о перечне из 14 стран. В частности, в Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. В этих странах сотрудникам ведомства разрешено проводить отпуск.

«Документ является подлинным, он действует сейчас. Но он ничего не запрещает, а носит рекомендательный характер», — рассказали в управлении РИА Новости.

Документ рекомендует проводить отпуска в странах, где военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание там сотрудников Росгвардии и членов их семей.

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