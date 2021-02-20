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Туризм

Сибирским ученикам только через суд вернули 750 тысяч рублей за сорванную поездку в Петербург

В Кемеровской области суд взыскал 750 тыс. рублей в пользу школьников одного класса, которые так и не смогли познать красоту Санкт-Петербурга, сообщает «Кузбасс».

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

В познавательную поездку планировали отправиться ученики из Прокопьевска. За путешествие отвечали два юрлица — турагентство «Планета путешествий» и туроператор «Калейдоскоп».

«Главными требованиями иска были расторжение договора о реализации туристского продукта и возврат ранее уплаченных денег в размере 750 тысяч рублей», — отмечает издание.

Еще в начале 2020 года школьники во главе с классным руководителем (всего 25 человек) собирались на весенних каникулах отправиться в Петербург.

Путевки оплатили заранее, но затем пришел коронавирус. Для предотвращения распространения заразы отменили все поездки жителей Кузбасса.

&quot;Диво-остров&quot; в Санкт-Петербурге.
«Диво-остров» в Санкт-Петербурге.
Группы парков в социальных сетях

Прокопьевские ребятишки остались в Прокопьевске, а Петербург — лишь во снах, но не в воспоминаниях. Вернуть деньги турорганизации отказались, тогда в ситуацию вмешались сотрудники Роспотребнадзора.

«Исковые требования удовлетворены полностью, в пользу потребителей (родителей школьников) с туроператора были взысканы денежные средства в сумме 750,4 тыс. рублей: по 30 тысяч рублей в размере стоимости путевки на каждого, и 400 рублей — комиссия за денежный перевод», — рассказали в ведомстве.

Решение суда пытались обжаловать, однако в Кемеровском областном суде его оставили в силе.

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