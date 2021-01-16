Сибирский курорт Шерегеш облюбовали лисицы

Туристы активно выкладывают в соцсети видео, на котором видно, как рыжие лисицы отдыхают и развлекаются на сибирском курорте Шерегеш.

«Они совсем ручные», — радуются авторы съемок и подзывают лисиц, чтобы подкормить их. При этом насвистывают им почти, как собачкам: «Эй, иди сюда. Пошли».

Видео с рыжими героинями моментально стало очень популярным в различных пабликах.

Отметим, что лисы не первый год обитают на курорте. Но, пожалуй, впервые их стало здесь так много.

Раньше смелая хищница заглядывала даже в местный отель к туристам.

Ранее сообщалось, что за шесть лет в развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» будет инвестировано 7,5 млрд рублей. Из них бизнесмен Игорь Прокудин до 2025 года вложит в инфраструктуру курорта 2,5 млрд рублей.

За счет этих инвестиций в Шерегеше планировали построить еще три горнолыжных подъемника (стоимость — до 1 млрд рублей): канатную дорогу «Учебная» (150 млн рублей), канатную дорогу «Запад» (300 млн рублей) и канатную дорогу «Восток» (800 млн рублей).