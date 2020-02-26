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Туризм

Сибирский путешественник снял на видео посадку самолета на лед Байкала

Новосибирский путешественник Вадим Махоров снял на видео посадку легкомоторного самолета Cessna 172 на лед озера Байкала, сообщает «Ирсити».

Байкал.
Байкал.
unsplash.com

Ролик размещен на канале Махорова в Youtube. В описании к кадрам говорится, что удалось найти большие поля чистого льда и приземлиться.

«Не каждый день самолеты садятся на лед. Есть свои риски, будь то торосы, трещины или тонкий лед. Мы сделали предварительную разведку площадки и только после этого сели. Это был первый раз в моей жизни, когда я похлопал в ладоши на посадке», — рассказал блогер.

Махоров путешествовал с Андреем Мельниковым и двумя летчиками. Они облетели Байкал на небольшом самолете Cessna 172 от Листвянки до Святого носа.

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