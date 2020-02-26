Сибирский путешественник снял на видео посадку самолета на лед Байкала

Ролик размещен на канале Махорова в Youtube. В описании к кадрам говорится, что удалось найти большие поля чистого льда и приземлиться.
«Не каждый день самолеты садятся на лед. Есть свои риски, будь то торосы, трещины или тонкий лед. Мы сделали предварительную разведку площадки и только после этого сели. Это был первый раз в моей жизни, когда я похлопал в ладоши на посадке», — рассказал блогер.
Махоров путешествовал с Андреем Мельниковым и двумя летчиками. Они облетели Байкал на небольшом самолете Cessna 172 от Листвянки до Святого носа.