Сибиряки разочаровались отдыхом в любимом отеле Путина на Алтае

Семья Краевых из Новосибирска на новогодние праздники решила устроить себе президентский отдых и оздоровиться в Горном Алтае — на экологическом курорте «Марьин остров». Об этом написал НГС .

Главным при выборе места стало то, что курорт предлагает правильное питание, рассказала Ольга Краева. Дело в том, что ее муж Константин активно борется с лишним весом. Он мечтает увидеть на весах 100 кг, но пока они показывают на 88 кг больше.

«Мы заселились в президентский номер, четыре звезды. Это президентский корпус. Нам сказали, что в нашем номере трижды останавливался президент России Владимир Путин», — отметила она.

Из минусов Краевы обнаружили, что в отеле все бьется током, ужасный Wi-Fi, биде в номере не закреплено, в бассейне нет полочек для принадлежностей в душевой, не работают фонтанчики, а для гостей не успевают заварить чай из-за дефицита чайников.

Из положительных моментов туристы отметили чистоту, при заселении персонал помог занести чемоданы, официанты «не сидят на месте», а также есть хороший качественный телевизор.

Отдельным разочарованием для Краевых стало то, что в предпраздничный вечер они не попали на ужин.

Эко-курорт «Марьин остров» находится в Чемальском районе Республики Алтай. В 2009 году там отдыхал Владимир Путин и даже оставил рукописный отзыв, который до сих пор есть на сайте курорта.

Кроме Путина на курорте отдыхали певица Ирина Ортман, музыкант Вячеслав Петкун, телеведущая Лариса Вербицкая, спортсмен Александр Карелин, топ-модель Наталья Водянова и другие звездные гости.