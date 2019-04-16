Сколько стоят туры в Турцию с вылетом из Барнаула и Новосибирска и когда выгоднее покупать путевки

В 2019 году популярные турецкие отели повысили цены, и путевки подорожали на 10−15%. Однако желающих отдохнуть по системе «все включено» меньше не стало, и в некоторых отелях нет свободных мест на все лето, рассказали altapress.ru в алтайских турфирмах. Пока есть возможность, туристы скупают недорогие путевки по ценам раннего бронирования, ведь к концу апреля цены на туры в Турцию станут значительно выше.

На каких курортах Турции можно отдохнуть летом-2019

Турция с ее системой «все включено» считается самым популярным и относительно бюджетным направлением у туристов.

Из Барнаула чартеры полетят только в Анталию, а из Новосибирска рейсы стоят как в Анталию, так в Даламан — на курорт Мармарис.

Эти два направления отличаются друг от друга. Как пояснили турагенты, Анталия — это по большей части семейный курорт на Средиземном море. Эгейское побережье, на котором находится город Мармарис, от него отличается — там короткий летний сезон, много исторических достопримечательностей, курорт подходит для отдыха молодежи.

Различия есть и в цене — популярные отели в Мармарисе будут немного дороже, чем в Анталье, кроме того, далеко не все туркомплексы работают по системе «все включено».

Турция. СС0

Сколько стоят туры в Турцию 2019?

Цены на путевки с вылетом из Барнаула или Новосибирска практически не отличаются.

Анталия

В июне-2019 тур на 9 ночей (отель 3*) на двоих стоит от 71 тыс. рублей. В отеле 5* — от 118 тыс. рублей.

В августе-2019 путевка на 9 ночей (отель 3*) на двоих начинается от 99 тыс. рублей. В отеле 5* — от 139 тыс. рублей.

Мармарис

В июне-2019 тур на 9 ночей (отель 3*) на двоих стоит от 74 тыс. рублей. В отеле 5* — 116 тыс. рублей.

В августе-2019 путевка на 9 ночей (отель 3*) на двоих начинается от 88 тыс. рублей. В отеле 5*— от 132 тыс. рублей.

Турция. Анастасия Снегирева

Когда лучше всего отдыхать в Турции?

Август в Турции считается пиком сезона. В это время на курортах наступает бархатный сезон — море еще теплое, но уже нет сильной жары.

По словам турагентов, в последнее время после информации о вирусе коксаки в Турции, туристы с детьми в качестве подстраховки предпочитают отдыхать в начале летнего сезона.

В турфирмах отметили, что когда в регионе холодное лето, желающих отдохнуть в Турции становится больше и в июне-июле. Если же погода позволяет купаться и отдыхать на природе дома, то за границу в эти месяцы летают реже.

Когда выгоднее покупать туры в Турцию?

Дешевле всего купить тур в Турцию на лето в январе-феврале, советуют турагенты. Считается, что цены на майские путевки пониже, нежели в другие месяцы летнего сезона, и к сентябрю после пика сезона цены снова должны снизиться. Однако в последние годы в осенние месяцы не всегда бывают дешевые туры в Турцию.

«Раньше в конце сентября — начале октября цены снижались. Но последние два года мы наблюдаем ажиотажный спрос на Турцию, из-за чего даже в октябре не видим падения цен. В позапрошлый год вылеты стояли до середины октября, но из-за высокого спроса их продлевали до ноября», — отметила Евгения Беспалова, руководитель турфирмы «100 дорог».

Мармарис. Турция. СС0

Стоит ли ждать горящие туры в Турцию?

Последние два года горящих туров в Турцию почти не было, рассказали в турфирмах. Если они и появляются, то только после майских праздников, когда люди отдохнули и снова приступили к работе. В июне-августе свободных мест в турецких отелях практически не бывает.

Горящие туры обычно появляются за несколько дней до вылета. Ждать их могут только те туристы, которые готовы сорваться в отпуск в любое время и кому неважно качество отеля.

Когда начнут летать самолеты в Турцию?

Первые рейсы из Новосибирска и Барнаула на анталийское побережье стоят с конца апреля, а в Даламан (вылеты из аэропорта Толмачево) — с конца мая.

Из аэропорта им. Г.С. Титова чартеры в Анталию будут летать 2−3 раза в неделю, а из Новосибирска практически каждый день.