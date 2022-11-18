18 ноября
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Туризм

Скоростную «Ласточку» между Барнаулом и Новосибирском окончательно решили не запускать

В РЖД окончательно отказались от запуска скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом, пишет amic.ru.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Дочка» компании Siemens, производившая поезда, ушла из России. Для рейса Алтайскому краю нужно было как минимум три вагона.

Сейчас в РЖД думают, чем заменить Siemens. Холдинг заказал электропоезда у группы «Синара». Поставят их в 2023—2025 годах. Кроме того, «Уральские локомотивы» планирует увеличить выпуск электропоездов на 35%. В это число входят 160 вагонов скоростных «Ласточек».

Напомним, запуск «Ласточек» отложили до 2023 года. Ранее планировалось, что поезда начнут курсировать уже в декабре 2022 года.

В марте Siemens объявила о приостановке поставок и работы над новым бизнесом в России, но сообщила, что продолжит обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» по сервисным контрактам.

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