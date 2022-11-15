«Слишком экзотично». Почему турфирмы удивились прямым перелетам в Мьянму из Барнаула

Стало известно, что в декабре запустят прямые перелеты из Барнаула в Мандалай, «культурную столицу» Мьянмы. Какие услуги туристам предлагает туроператор, что думают о новом направлении барнаульские турфирмы, как и зачем въезжать в эту страну, расскажет altapress.ru.

На чем лететь

Планируется, что еженедельные рейсы в Мандалай будет осуществлять авиакомпания Myanmar Airways International. Специально для этого подготовят 130-местный Airbus A319. Перелет займет порядка 5,5 часов.

Точных дат вылетов пока нет. О них станет известно в конце ноября, ответили altapress.ru туроператор «И-Линь Туризм», инициировавший новую полетную программу. То же касается и стоимости авиабилетов для самостоятельных туристов, для которых останутся места на борту.

Подобные рейсы планируют запустить из Новосибирска, Кемерово, Иркутск, Читы и Улан-Удэ.

«Пока ждем»

Как оказалось, турфирмам о планах «И-Линь туризма» известно немногое.

«Конкретики пока нет, — говорит директор туристической компании „Плот“ Александр Смирнов. — Для начала продаж нужны семинары, прежде всего по отельной базе. А также по экскурсионным возможностям, специфике, обстановке внутри страны и тому подобное. Надеюсь, что будет рекламный тур. Без этого продавать незнакомый продукт нельзя».

«Мне кажется, из Барнаула эти туры будет сложно продавать. Хоть и самолет небольшой, — рассуждает директор „СГ-тур“ Валерий Шейко. — Непопулярный курорт, мало кто о нем знает. До эпохи ковида туда, возможно, из Москвы летали — но это было слишком экзотично даже тогда. Все, конечно, будет зависеть от стоимости. Если будет дешевым, то люди полетят».

Мьянма ( Бирма). unsplash.com.

Условия въезда в Мьянму

Россияне могут въезжать в Мьянму с загранпаспортом, без оформления виз сроком до 30 дней. Этот порядок будет действовать до 30 июня 2023 года.

Ковидные ограничение в этой стране еще не отменили, поэтому потребуется оплатить экспресс-тест на антитела. А также либо иметь сертификат о полной вакцинации («Спутник Лайт» тоже подойдет), либо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за двое суток до прибытия.

Не впустят в Мьянму и без обязательной медицинской страховки, которую можно оформить в Myanma Insurance.

О курорте

Мьянма — страна буддистских святынь. На изумрудной горе в Мандалае расположен большой храмовый комплекс с огромной статуей Будды. В горных лесах от посторонних глаз скрыты монастыри.

Также в городе есть старинный и самый длинный деревянный мост в мире. Его длина — около 1,5 км. Любителям истории будет чем заняться.

Мьянма ( Бирма). Рыбалка. unsplash.com.

Поклонников моря курорт порадует мелкопесчаные широкие пляжи с отелями. Шопоголиков увлечет крупнейший в мире рынок нефрита.

Лучшее время для поездок в Мьянму — с ноября по февраль. Тогда температура воздуха держится на уровне +30 градусов.