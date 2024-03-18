Снежная лавина накрыла группу российских туристов. Есть пропавшие

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке.

Два человека пропали, девять человек из группы смогли выбраться из-под снега самостоятельно, указывает bfm.ru.

Спасатели выдвинулись в район ЧП.

Лавинную опасность в регионе не объявляли.

Ранее российского волонтера засыпало снежной лавиной и унесло в океан. Артем Васильев попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке.

Снежно-ледовые массы сорвались в воду, где находился волонтер. Госинспекторы пытались помочь ему, но стихия оказалась сильнее — парня унесло течением в океан.

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