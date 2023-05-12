Со своим самоваром. Приключения барнаульцев, покоривших Обь на самодельном плоту

Удачная ситуация для любителей туризма сложилась в Алтайском крае на выходные дни 6-9 мая. Температура воздуха достигала 28 градусов Цельсия, небо было безоблачным, а ветер практически отсутствовал. И поскольку корреспонденты altapress.ru таких случаев не упускают, один из них отправился в путешествие по Оби на плоту.

По реке не ходят, а плавают

Наш плот представлял собой три листа фанеры с обрезиненной кромкой, которые привязывались сверху на три надувных торпедообразных баллона из ПВХ. На сплав собралась дружная компания из четверых мужчин и двоих детей.

Заброс осуществлялся на микроавтобусе с прицепом. В машине ехали сами сплавщики, в прицепе — разобранный плот и вещи. В собранном виде длина и ширина палубы составляет 3,6 и 2,4 м соответственно.

Отплытие. Максим Стрелковский.

Со сборкой пришлось провозиться около часа, поскольку палуба вязалась к баллонам несколькими десятками отрезков веревки, каждый из которых нужно было сперва немного обернуть скотчем — чтобы не перетирался.

День первый. На большой воде

Отчалили 7 мая из Каллистратихи около 14:00. Вернуться в Барнаул рассчитывали вечером 8 мая. Расстояние между этими населенными пунктами по реке составило, если верить навигатору, 53 км. Прошли мы их за 15 часов (время стоянок не учитывается).

Скриншот навигатора. Антон Титов.

Средняя скорость составила 3,5 км/ч. Однако на разных участках она отличалась довольно значительно. Изначально, например, шли медленно, поскольку основное русло Оби возле Каллистратихи разделено крупным островом и входили мы в небольшую протоку слева от него.

Где-то шли не более 1-2 км/ч, где-то разгонялись почти до 7 км/ч. На гребях присутствовать кому-то нужно было постоянно, поскольку плот на излучинах регулярно прижимало то к одному, то к другому берегу.

Стоит все же отметить, что подгребать приходилось редко и понемногу, поэтому процесс абсолютно не выматывал.

Квадрокоптер, беспилотник. Алексей Шестериков

Ночевка на острове Нью-Джамейка

Ночевали на о. Большой Ерикаловский, который переименовали в Нью-Джамэйку, «потому что так лучше». Он расположен ровно на трети пути — 18 км от Каллистратихи. Причалили к нему около 20:00, разбили лагерь, разожгли костер, расчехлили гитару и остаток вечера провели просто прекрасно.

Ночью нервировали странные звуки — словно в воду плюхался кто-то большой и некоторое время бултыхался там. В конце концов выяснилось, что это обваливается противоположный берег. Под утро проснулось и заголосило множество разных птиц, на берегу обнаружились их следы — пичуги явно обследовали лагерь.

Пустой плот. Алексей Шестериков Сосиски жарятся. Максим Стрелковский. Цветок. Алексей Шестериков

День второй. Эмоции текут рекой

Выдвинулись с Большого Ерикаловского 8 мая в 10:40. Развлекались, разговаривая с эхом, оказавшимся в этих местах очень отчетливым. Играли в настолки и пили чай из самовара, который разжигали прямо на плоту.

Самовар. Максим Стрелковский.

На реке чаще стали попадаться бакены, ближе к Барнаулу — часам к 16:00 — мимо стали проноситься катера и лодки, затем появились теплоходы. По сравнению с первым днем скорость значительно увеличилась.

Эмпирическим путем установлено, что скорость становится выше возле более обрывистого берега.

Играем в настолку. Алексей Шестериков

Возле самого Барнаула, когда уже открывается вид на Новый мост, реку пересекает ЛЭП. Под ней по неизвестным мне причинам бурлят мощные водовороты, от поднимающихся из глубины водных слоев веет холодом. Здесь лучше держаться поближе к середине реки.

Бакен. Алексей Шестериков

В чем прелесть сплава

Причалили в 20:00 к правому берегу под Новым мостом, где уже ожидал все тот же микроавтобус с прицепом. Поскольку ломать, как известно — не строить, плот разобрали и погрузили минут за 20. Что касается впечатлений, то признаюсь честно — каких-то особых природных красот по пути не встречалось.

Живописная коряга. Алексей Шестериков Сосны на морском берегу. Алексей Шестериков Селфи. Максим Стрелковский.

Однако сплав все равно понравился, поскольку медитативное созерцание неспешно текущей воды и проплывающих мимо пейзажей дает ту самую психологическую разгрузку, которой так часто не хватает жителям утопающих в суете больших городов.

Причалили под Новым мостом. Алексей Шестериков

При случае надо обязательно повторить.