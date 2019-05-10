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Туризм

«Золотые ворота Алтая»: открылся комплекс для автопутешественников «Горная страна»

9 мая состоялось техническое открытие комплекса «Горная страна» в автотуристическом кластере «Золотые ворота Алтая».

Открытие "Горной страны"
Открытие "Горной страны"
facebook.com/alekseisalamatov

Уже работает кафе, в ближайшем времени откроется магазин. Также в «Горной стране» будет детская игровая комната и VIP-зал. Интерьер украшен прекрасными фотографиями Алтая.

«Попутного ветра вашему детищу! Всем россиянам, кто не бывал еще на Алтае, — в путь, в сказочную страну с чудесной природой, добрыми людьми и одуряющими запахами алтайских трав!», — пишут комментаторы в Facebook:

Комплекс «Горная страна» находится на въезде в Бийск со стороны Барнаула.

Торжественное открытие — с перерезанием ленточки, музыкой и речами — намечено на 16 мая.

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