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Туризм

Советник руководителя Ростуризма рассказал, как планировать отпуск в пандемию

Советник руководителя Ростуризма и вице президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о том, как подготовится для путешествия за рубеж. Его слова передает радио Sputnik.

В самолете.
В самолете.
CC0

Как отмечает Дмитрий Горин, наличие сертификата о вакцинации само по себе не гарантия свободного въезда в страну, где требуют такой документ. Одни страны особо оговаривают наличие «мокрой печати» на оригинале сертификата, другие — спрашивают QR-код.

Поэтому разумнее доверить подготовку к путешествию профессионалам — туристическим агентствам и туроператорам, уверен специалист.

Что касается тех, у кого нет сертификата:

«Надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом за границу и после возвращения для невакцинированных туристов. У ряда туристических компаний есть специальные соглашения с лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка», — рассказывает Дмитрий Горин.

Отдых.
Отдых.
Архив Tele2

Если каких-то документов из этого обязательного списка нет, то авиакомпания вправе отказать в перелете, предупредил эксперт. Также он посоветовал купить медицинскую страховку, включающую лечение COVID-19. Существует даже специальная страховка «от невыезда»: на случай диагностирования заболевания перед самым выездом.

Сертификаты о вакцинации и результаты сданных в определенный срок ПЦР-тестов нужны не только во время зарубежного отдыха.

«На российских рейсах сертификаты и ПЦР-тесты не требуются, но они нужны для заселения в гостиницы в ряде регионов», — отметил эксперт.

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