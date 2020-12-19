США закрывают два последних консульства России

Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

Уведомление было направлено еще 10 декабря. Предположительно, закрытие двух последних работающих в России консульств может быть связано со взаимными ограничениями на работу российских и американских дипломатов, введенными в 2017 году.

«В ответ на продолжающиеся вызовы в вопросе миссии США в России вследствии сокращения Россией численности сотрудников в американской миссии в 2017 году и из-за возникшего тупика с Россией из-за дипломатических виз», — говорится в документе.

В случае закрытия двух консульств единственной дипломатической миссией США в России останется посольство в Москве, куда будут перенаправлены некоторые сотрудники из Екатеринбурга и Владивостока.