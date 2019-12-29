Стало известно, сколько принес курортный сбор в Алтайском крае и на что его потратят

Более 70 млн рублей поступило в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края от уплаты курортного сбора за 2018−2019 годы. Из них 52,3 млн — в этом году. Такие цифры опубликованы на официальном сайте правительства.

Напомним, курортный сбор в Белокурихе был введен с 1 мая 2018 года. С начала этого года его сумма составляет 50 рублей в сутки за фактическое проживание туриста в месте размещения.

В соответствие с законодательством, все средства, полученные от курортного сбора, направляются на развитие туристической инфраструктуры.

В 2018—2019 годах за счет поступивших средств было выполнено обустройство прилегающих к курортной зоне лесов, начато благоустройство терренкуров. Также в городе заменили и покрасили ограждение тротуаров и мостов, отремонтировали мосты вдоль гостевого маршрута, преобразилась Ореховая аллея, сообщает мэрия Белокурихи.

Белокуриха. Бульвар Мясникова «Единая Россия»

На 2020 год в городе-курорте федерального значения запланированы следующие работы: