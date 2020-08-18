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Туризм

Стали известны даты покупки туров на Алтай с кешбэком

Для того, чтобы получить туристический кешбэк за отдых на Алтае, нужно купить тур в определенную дату, пишет «Российская газета».

Горный Алтай. Туризм. Палатки.
Горный Алтай. Туризм. Палатки.
СС0

Акция распространяется на любые туры, вплоть до 20 декабря этого года, но для регионов с повышенным спросом действуют особые правила.

Речь идет о курортах Краснодарского, Алтайского, Ставропольского краев, Республик Крым и Алтай, Севастополя и Калининградской области.

Кешбэк будет выплачиваться за туры с 1 октября до 20 декабря, но купить их нужно с 21 по 28 августа. Получить частичную компенсацию также можно за забронированные гостиницы и водные круизы.

Одно из условий участия в акции — покупка тура онлайн с помощью карты «Мир». Подробные правила altapress.ru рассказывал ранее.

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