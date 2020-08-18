Стали известны даты покупки туров на Алтай с кешбэком

Акция распространяется на любые туры, вплоть до 20 декабря этого года, но для регионов с повышенным спросом действуют особые правила.
Речь идет о курортах Краснодарского, Алтайского, Ставропольского краев, Республик Крым и Алтай, Севастополя и Калининградской области.
Кешбэк будет выплачиваться за туры с 1 октября до 20 декабря, но купить их нужно с 21 по 28 августа. Получить частичную компенсацию также можно за забронированные гостиницы и водные круизы.
Одно из условий участия в акции — покупка тура онлайн с помощью карты «Мир». Подробные правила altapress.ru рассказывал ранее.