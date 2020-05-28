Стало известно, до какого числа будет закрыт для туристов Горный Алтай

В Республике зарегистрированы 110 случаев заболевания, 90% из них — завозные. В частности, около 20 заболевших прилетели московскими рейсами.

Ранее работа туристических объектов была приостановлена до 1 июня.

«Считаю необходимым продление ограничений на работу туристических объектов до 22 июня. Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей — главный приоритет», — заявил Хорохордин.