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28 мая
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Туризм

Стало известно, до какого числа будет закрыт для туристов Горный Алтай

В Республике Алтай до 22 июня продлили запрет на работу туробъектов. Такое распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин.

Горный Алтай в сентябре.
Горный Алтай в сентябре.
Василий Кулешов, https://www.instagram.com/iamvasiliykuleshov/

В Республике зарегистрированы 110 случаев заболевания, 90% из них — завозные. В частности, около 20 заболевших прилетели московскими рейсами.

Ранее работа туристических объектов была приостановлена до 1 июня.

«Считаю необходимым продление ограничений на работу туристических объектов до 22 июня. Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей — главный приоритет», — заявил Хорохордин.

Сейчас в Горном Алтае действует обязательный масочный режим. Все приезжие должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Жителям рекомендовано отказаться от любых поездок в другие регионы и соседние районы.

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