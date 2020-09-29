Стало известно, как коронавирусное лето на Алтае повлияло на туристов

Туристическая деятельность в Алтайском крае была приостановлена с конца марта, а возобновлена только в июне. Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал, с какими результатами эта отрасль завершила сезон.

После возобновления работы туристических объектов, с 8 июня — санаториев, а с 27 июня — турбаз, интерес к отдыху в Алтайском крае заметно вырос.

Евгений Дешевых,

управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

За июль и август среднемесячная загрузка коллективных средств размещения по отдельным территориям превышала показатели прошлого года и составила более 50%. На главных туристических территориях региона — Алтайский район, Белокуриха, Горный Чарыш — достигла 90−100%.

Но, как утверждает Евгений Дешевых, это все же не позволило восполнить месяцы простоя.

Евгений Дешевых,

управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Туристско-экскурсионный поток в Алтайском крае за летний период составил 640 тыс. человек. Для сравнения, в 2019 году — 1 млн человек.

Напомним, что из-за пандемии деятельность туристических объектов в Алтайском крае была приостановлена с 28 марта по 8 июня.