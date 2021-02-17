Стало известно, когда для российских туристов откроется Испания

Один из лидеров мирового туризма планирует этим летом восстановить туристический поток. Но сначала в Испанию будут пускать только европейских соседей, а затем уже туристов из третьих стран, в том числе из России.

Об этом «Известиям» рассказал представитель Ростуризма. Он пояснил, что Испания откроет границы для гостей после того, как от коронавируса будут вакцинированы примерно 70% местных жителей.

Кроме того, сейчас в ЕС обсуждается введение к началу высокого туристического сезона так называемых ковидных паспортов.

Если Европейский Союз примет такое решение, то, скорее всего, для россиян с прививкой от COVID-19 тоже придется придумывать такую отметку в заграничном паспорте.

Но в Ростуризме подчеркнули, что не считают введение ковидных паспортов эффективной профилактической мерой.