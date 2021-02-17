Стало известно, когда для российских туристов откроется Испания

Об этом «Известиям» рассказал представитель Ростуризма. Он пояснил, что Испания откроет границы для гостей после того, как от коронавируса будут вакцинированы примерно 70% местных жителей.
Кроме того, сейчас в ЕС обсуждается введение к началу высокого туристического сезона так называемых ковидных паспортов.
Если Европейский Союз примет такое решение, то, скорее всего, для россиян с прививкой от COVID-19 тоже придется придумывать такую отметку в заграничном паспорте.
Но в Ростуризме подчеркнули, что не считают введение ковидных паспортов эффективной профилактической мерой.
«Если в стране отправления туриста по-прежнему будет наблюдаться умеренный или высокий риск передачи коронавируса, то от пассажира могут потребовать и другие документы. Например, отрицательный тест перед посадкой, даже если он уже был вакцинирован, ведь пока не доказано, что после прививки человек не может быть носителем вируса», — пояснили позицию в туристическом ведомстве.