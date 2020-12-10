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Туризм

Стало известно, когда откроется горнолыжный сезон на Алтае

На следующей неделе будут окончательно готовы все трассы и базы для любителей горных лыж и сноуборда в Республике Алтай. Открытие запланировано на выходные 18 и 19 декабря.

Всесезонный курорт «Манжерок»
Всесезонный курорт «Манжерок»
архив курорта «Манжерок»

Как пишет ТАСС, техническое открытие зимнего сезона на всесоюзном горнолыжном курорте «Манжерок» состоится 19 декабря. Для приема туристов увеличили протяженность трасс до 8,5 км, а спуск впервые стал возможен с самой вершины горы Малая Синюха.

Кроме того, на «Манжерке» построили систему оснежения, что позволит поддерживать качество трассы практически весь зимний сезон.

Еще один крупный горнолыжный комплекс «Телецкий» расположен на горе Кокуя с перепадом высот более 800 метров. Там туристам предложат более 17 км различных горнолыжных трасс.

В целом, два республиканских горнолыжных курорта намерены принять этой зимой около 70 тыс. туристов — это на 30% больше прошлого сезона.

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