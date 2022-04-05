Стало известно, когда возобновятся полетные программы в Турцию

Вполне вероятно, что к майским праздникам восстановят полетные программы в Турцию.
Зарина Догузова обсудила с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем ситуацию с авиасообщением между двумя странами, пишет «Интерфакс».
В марте туроператоры приостановили чартерные рейсы в Турцию из-за риска ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что до конца апреля туроператоры возобновят чартерные программы в Анталью и на Эгейское побережье Турции.