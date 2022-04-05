5 апреля
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Туризм

Стало известно, когда возобновятся полетные программы в Турцию

Ростуризм и Министерство туризма Турции находятся в контакте и работают над созданием условий для предстоящего туристического сезона, сообщила в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Вполне вероятно, что к майским праздникам восстановят полетные программы в Турцию.

Зарина Догузова обсудила с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем ситуацию с авиасообщением между двумя странами, пишет «Интерфакс».

В марте туроператоры приостановили чартерные рейсы в Турцию из-за риска ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что до конца апреля туроператоры возобновят чартерные программы в Анталью и на Эгейское побережье Турции.

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