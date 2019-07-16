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Туризм

Стало известно, кто будет хэдлайнером фестиваля в Яровом

Ежегодный фестиваль в Яровом, на котором гости ставят рекорд по лежанию звездочкой на воде, перенесли с 20 на 27 июля. Также стала известна подробная программа праздника и его главные гости.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом.
Евгения Родочинская

На рекорд едут юмористы шоу «Ваши пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, сообщили организаторы. Они дадут концерт 27 июля в 19:00 на сцене Причала 22.

Сам рекорд будут устанавливать в 16:00. Помимо лежания звездочкой можно будет поучаствовать в рекорде по приседаниям и танцам на песке.

Сразу после этого праздник продолжится большой пенной дискотекой под композиции омской группы AYAProject.

В 22:00 на Причале 42 пройдет концерт Юрия Кузнецова-Таёжного. Он известен главной ролью в мини-сериале «Легенды о Круге» о судьбе известного шансонье Михаила Круга.

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