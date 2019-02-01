Стало известно, кто станет хедлайнером «Сибирской масленицы»

По словам организаторов фестиваля, у московской группы «Партизан FM»" немало поклонников, артисты работают в необычном жанре — «хулиганский folk».

На Алтай группа «Партизан FM» приедет впервые.

Настало время партизанам Алтай посмотреть и себя показать всем гостям и завсегдатаям самой грандиозной Масленицы России. Ждем всех на своем выступлении! Группа «Партизан FM» с огромным удовольствием поделится заразительной любовью к русской народной песне и посмотрит, как «хулиганский folk» с перчинкой зазвучит на широких алтайских просторах".