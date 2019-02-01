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Туризм

Стало известно, кто станет хедлайнером «Сибирской масленицы»

В 2019 году хедлайнером «Сибирской масленицы» станет российская фолк-группа «Партизан FM», сообщили организаторы фестиваля. Они выступят 9 марта на «Сибирском подворье» рядом с Белокурихой.

Группа "Партизан FM".
Группа "Партизан FM".
Предоставлено организаторами.

По словам организаторов фестиваля, у московской группы «Партизан FM»" немало поклонников, артисты работают в необычном жанре — «хулиганский folk».

На Алтай группа «Партизан FM» приедет впервые.

Юрий Андропов,
руководитель группы:

Настало время партизанам Алтай посмотреть и себя показать всем гостям и завсегдатаям самой грандиозной Масленицы России. Ждем всех на своем выступлении! Группа «Партизан FM» с огромным удовольствием поделится заразительной любовью к русской народной песне и посмотрит, как «хулиганский folk» с перчинкой зазвучит на широких алтайских просторах".

Группа «Партизан FM» состоит из семи профессиональных музыкантов и была создана в 2012 году. Недавно у группы был большой сольный концерт в Кремле.

Фестиваль «Сибирская Масленица» пройдет в двенадцатый раз. Для туристов подготовили широкую праздничную программу. Начнутся мероприятия в 12 часов, вход на фестиваль свободный. С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.

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