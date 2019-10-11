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Туризм

Стало известно, на что в Белокурихе потратят курортный сбор в 55 миллионов рублей

В 2019 году в Белокурихе собрали 35 млн рублей курортного сбора. Всего с мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, в бюджет региона поступили 55 млн рублей. Их потратят на благоустройство курортной зоны, сообщает управление по туризму.

Белокуриха
Белокуриха
Управление по туризму

Работа по реконструкции основных мест для отдыхающих была начата этим летом: благоустроены терренкуры, отремонтированы городские мосты и тротуары.

Одну из первых отремонтировали «Ореховую аллею» — на пешеходной зоне заменили плитку, расширили тротуар, убрали ограждения. Здесь также появятся новое освещение, скамейки и маньчжурские орехи.

Большая часть курортного сбора пойдет на пешеходную зону вдоль санатория «Алтайский замок». Здесь проведут общестроительные работы: замостят тротуар, установят лавочки, беседки, урны, малые архитектурные формы, благоустроят береговую линию реки Белокурихи.

В планах также установка установка фонтана, детской площадки, территории для скейтборда, велосипедных дорожек и строительство мостиков через реку.

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