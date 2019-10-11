Стало известно, на что в Белокурихе потратят курортный сбор в 55 миллионов рублей

В 2019 году в Белокурихе собрали 35 млн рублей курортного сбора. Всего с мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, в бюджет региона поступили 55 млн рублей. Их потратят на благоустройство курортной зоны, сообщает управление по туризму.