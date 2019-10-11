Стало известно, на что в Белокурихе потратят курортный сбор в 55 миллионов рублей

Работа по реконструкции основных мест для отдыхающих была начата этим летом: благоустроены терренкуры, отремонтированы городские мосты и тротуары.
Одну из первых отремонтировали «Ореховую аллею» — на пешеходной зоне заменили плитку, расширили тротуар, убрали ограждения. Здесь также появятся новое освещение, скамейки и маньчжурские орехи.
Большая часть курортного сбора пойдет на пешеходную зону вдоль санатория «Алтайский замок». Здесь проведут общестроительные работы: замостят тротуар, установят лавочки, беседки, урны, малые архитектурные формы, благоустроят береговую линию реки Белокурихи.
В планах также установка установка фонтана, детской площадки, территории для скейтборда, велосипедных дорожек и строительство мостиков через реку.