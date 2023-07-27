Стало известно, на какую экскурсию летали пассажиры рокового рейса Ми-8

При посадке борт зацепился за ЛЭП, загорелся и разрушился.
По последним данным, погибли не шесть человек а четверо. Двое остались невредимы.
Всего на борту находилось 16 человек, трое из них члены экипажа.
Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами и ожогами.
Борт принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа".
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уверены — трагедия повлияет на интерес туристов к региону, сообщает "Интерфакс".
О горе
Гора Белуха — высочайшая гора Сибири (4506 м). Это священное место всех алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу.