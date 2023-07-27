27 июля
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Туризм

Стало известно, на какую экскурсию летали пассажиры рокового рейса Ми-8

Потерпевший крушение в Республике Алтай вертолет Ми-8 возил туристов на популярную экскурсию вокруг горы Белуха.

Озеро Аккем у подножия Белухи.
Озеро Аккем у подножия Белухи.
Лидия Соколова

При посадке борт зацепился за ЛЭП, загорелся и разрушился.

По последним данным, погибли не шесть человек а четверо. Двое остались невредимы.

Всего на борту находилось 16 человек, трое из них члены экипажа.

Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами и ожогами.

Борт принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа".

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уверены — трагедия повлияет на интерес туристов к региону, сообщает "Интерфакс".

О горе

Гора Белуха — высочайшая гора Сибири (4506 м). Это священное место всех алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу.

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