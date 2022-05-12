Стало известно, по каким новым правилам заживут алтайские загородные лагеря и сколько стоят путевки

Пока загородные лагеря готовятся к открытию сезона, на заседании правительства Алтайского края рассказали, в каких условиях дети будут отдыхать и какое светлое будущее может ждать потрепанные временем корпуса.

Что новенького

Хорошая новость — теперь разрешена 100% заполняемость в лагерях. В 2021 году учреждения могли заполняться лишь на 75%. Еще родители имеют полное право посещать детей.

Также появилась возможность использовать спортивные залы и игровые помещения — конечно, при соблюдении санитарных правил.

Но ликовать пока рано. При этом всем действует запрет на массовые мероприятия, происходит одномоментный заезд и каждый сотрудник учреждения обязан сдать ПЦР-тест.

О стоимости путевок 23,7 тыс. рублей — средняя стоимость путевки. Софинансирование из краевого бюджета: 6,3 тыс. рублей — гражданам , проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста до 15 лет ( включительно);

проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста до 15 лет включительно); 4,3 тыс. рублей — сотрудникам органов государственной власти и краевых государственных учреждений;

23,7 тыс. рублей — для многодетных семей ( на третьего и каждого последующего ребенка).

Детский лагерь у моря. Фото предоставлено рекламодателем.

Сколько лагерей работают и какое количество детей примут

В реестре значится 49 оздоровительных загородных лагерей — на два больше, чем в прошлом году. За одну смену они смогут принять до 10,6 тыс. детей. Таких организаций нет в 30 муниципальных образований края.

Также заработают 314 профильных лагерей и 461 лагерь с дневным пребыванием. Последних на 43 меньше, чем в прошлом году — это связывают с проведением ремонтов.

В крае увеличивают количество профильных смен для детей с особенностями здоровья. Они пройдут отдельно для каждой категории: слабовидящих, слабослышащих, детей с целиакией, с церебральным параличом и других.

Также выделено 360 путевок для детей оставшихся без попечения родителей. Летом трудоустроят более 10 тыс. подростков — на это из бюджета края выделили 10 млн рублей.

Детский лагерь «Артек». artek.org.

Алтайские школьники выедут отдыхать и за пределы края. В 2022 году 742 детей отправятся Всероссийские и Международные детские центры, вроде «Океана» и «Артека».

Реновация

Совет Федерации поддержал инициативу «Единой России» о разработке программы по восстановлению детских лагерей и введение моратория на их перепрофилирование. В июне станет известна ее судьба.

Светлана Говорухина,

заместитель министра образования и науки Алтайского края:

Большая часть зданий в детских лагерях — 30−60-х годов постройки прошлого века. Алтайский край внес предложение по включению в программу реновации 52 загородных оздоровительных лагеря.

Предполагается, что программа будет работать с 2023 по 2030 год.

Утренняя зарядка в лагере на Булыгинской заимке ( пос.Кирова), 1934 г. retro. moi-barnaul.ru

О детском туркешбэке

В прошлом году впервые стартовала программа детского туркэшбэка. С ней можно сэкономить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. В рамках акции почти 8 тыс. детей отдохнули в 45 загородных лагерях в Алтайском крае.

В этом году путевку по программе можно купить до 31 августа и отдыхать до 30 сентября включительно.

Оплатить путевку нужно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. На нее же потом поступит кэшбек.

Программа распространяется на стационарные лагеря круглосуточного пребывания — государственные и частные. Не затрагивает городские лагеря, походы с палатками, экспедиции, экскурсионные поездки с классом или с родителями.

Летний лагерь. архив ОАО «Алтай-Кокс»

Как заказать путевку в лагерь

С первого апреля открыта единая площадка регистрации путевок в загородных лагерях zayavka22.ru. Здесь можно оперативно забронировать путевку, заключить договор с лагерем, оплатить услуги и оформить меры государственной поддержки.

Как отмечает Светлана Говорухина, уже запрошено бронирование более 16 тыс. путевок, в том числе оплачено более 6 тыс. путевок.