Стало известно, по каким новым правилам заживут алтайские загородные лагеря и сколько стоят путевки

Что новенького
Хорошая новость — теперь разрешена 100% заполняемость в лагерях. В 2021 году учреждения могли заполняться лишь на 75%. Еще родители имеют полное право посещать детей.
Также появилась возможность использовать спортивные залы и игровые помещения — конечно, при соблюдении санитарных правил.
Но ликовать пока рано. При этом всем действует запрет на массовые мероприятия, происходит одномоментный заезд и каждый сотрудник учреждения обязан сдать ПЦР-тест.
О стоимости путевок
23,7 тыс. рублей — средняя стоимость путевки.
Софинансирование из краевого бюджета:
- 6,3 тыс. рублей — гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста до 15 лет (включительно);
- 4,3 тыс. рублей — сотрудникам органов государственной власти и краевых государственных учреждений;
- 23,7 тыс. рублей — для многодетных семей (на третьего и каждого последующего ребенка).
Сколько лагерей работают и какое количество детей примут
В реестре значится 49 оздоровительных загородных лагерей — на два больше, чем в прошлом году. За одну смену они смогут принять до 10,6 тыс. детей. Таких организаций нет в 30 муниципальных образований края.
Также заработают 314 профильных лагерей и 461 лагерь с дневным пребыванием. Последних на 43 меньше, чем в прошлом году — это связывают с проведением ремонтов.
В крае увеличивают количество профильных смен для детей с особенностями здоровья. Они пройдут отдельно для каждой категории: слабовидящих, слабослышащих, детей с целиакией, с церебральным параличом и других.
Также выделено 360 путевок для детей оставшихся без попечения родителей. Летом трудоустроят более 10 тыс. подростков — на это из бюджета края выделили 10 млн рублей.
Алтайские школьники выедут отдыхать и за пределы края. В 2022 году 742 детей отправятся Всероссийские и Международные детские центры, вроде «Океана» и «Артека».
Реновация
Совет Федерации поддержал инициативу «Единой России» о разработке программы по восстановлению детских лагерей и введение моратория на их перепрофилирование. В июне станет известна ее судьба.
Светлана Говорухина,
заместитель министра образования и науки Алтайского края:
Большая часть зданий в детских лагерях — 30−60-х годов постройки прошлого века. Алтайский край внес предложение по включению в программу реновации 52 загородных оздоровительных лагеря.
Предполагается, что программа будет работать с 2023 по 2030 год.
О детском туркешбэке
В прошлом году впервые стартовала программа детского туркэшбэка. С ней можно сэкономить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. В рамках акции почти 8 тыс. детей отдохнули в 45 загородных лагерях в Алтайском крае.
В этом году путевку по программе можно купить до 31 августа и отдыхать до 30 сентября включительно.
Оплатить путевку нужно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. На нее же потом поступит кэшбек.
Программа распространяется на стационарные лагеря круглосуточного пребывания — государственные и частные. Не затрагивает городские лагеря, походы с палатками, экспедиции, экскурсионные поездки с классом или с родителями.
Как заказать путевку в лагерь
С первого апреля открыта единая площадка регистрации путевок в загородных лагерях zayavka22.ru. Здесь можно оперативно забронировать путевку, заключить договор с лагерем, оплатить услуги и оформить меры государственной поддержки.
Как отмечает Светлана Говорухина, уже запрошено бронирование более 16 тыс. путевок, в том числе оплачено более 6 тыс. путевок.