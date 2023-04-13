VIP-отель и частный вертолет обойдется отдыхающему в Горном Алтае в несколько сотен тысяч рублей, рассказывает портал 93.ru .

Верхний предел цен в шикарном на берегу Телецкого озера Altay Village в горячий летний сезон будет стоить 80 тыс. рублей в сутки на двоих.

Но это еще довольно бюджетно. Самое дорогое предложение — 330 тыс. рублей в сутки в июле, самом востребованном для отдыха месяце.

За эти деньги в том же отеле гость получит шестиместный Royal Chalet — двухэтажное здание площадью 180 кв. м. с тремя спальнями и огромной террасой. Внутри — чайная и кофейная станции, мини-бар, авторские картины.

За отдельную плату с туристов будет работать персональный консьерж, который организует любой вид активного отдыха. Это могут быть вертолетные и автомобильные экскурсии, катер, квадроцикл, дайвинг, рыбалка.

Сплавы по Катуни начинаются от 23 тыс. рублей с человека, но это сумма за несколько дней в зависимости от количества стоянок.

Пешие туры по озерам и ущельям стоят в среднем 30−35 тыс. рублей с человека.

Опытный путешественник может попробовать восхождение на Белуху. За семидневное приключение нужно будет отдать минимум 140 тыс. рублей с человека.

А можно насладиться теми же красотами с вершины горы, но уже в комфортной кабине вертолета — всего за 166 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Турции выросла на четверть.