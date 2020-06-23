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Туризм

Старейший российский туроператор ушел с рынка

Старейший российский туроператор «Ника» прекратил свою деятельность. Среди причин такого шага называется невозможность страховщиком, компанией «Ингосстрах», продлить договоры страхования в сфере выездного туризма.

Круизный лайнер
Круизный лайнер
СС0

Туроператор занимался продажей морских и речных круизов, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Компания обещает всем туристам, оформившим авиабилеты на будущие периоды, выслать подтверждения по электронной почте. Документы для оформления ваучеров за несостоявшиеся авиаперелеты — там, где это возможно — также будут отправлены.

Представители «Ники» обещают выполнить два ближайших отправления на Байкал и Транссиб, пишет bfm.ru.

«Ника» проработала на рынке 27 лет.

В ближайшие дни прекратит свою работу офис в Москве, а офис в Санкт-Петербурге продолжит работу дистанционно.

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