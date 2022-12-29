29 декабря
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Туризм

Статистика. Сколько россиян проведут праздничные каникулы за границей

Новогодние каникулы за рубежом проведут порядка 600 тыс. россиян, заявила на пресс-конференции «Итоги туристического 22 года» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Пляжный отдых.
Пляжный отдых.
СС0

По ее словам, большая часть отдыхающих — около 3 млн человек — будут путешествовать внутри страны.

Ломидзе рассказала, что те, кто планирует провести каникулы за рубежом, покупают тур на 7−10 дней с 25−26 декабря до 9 января.

Она добавила, что средняя стоимость тура по России составляет 60−70 тыс. рублей на человека на 3−4 дня без учета транспорта.

Поездка за рубеж вместе с перелетом составит около 100 тыс. рублей на неделю.

Ломидзе отмечает, что в праздники большим спросом пользуются Таиланд, Египет, ОАЭ, Турция. Популярны также Мальдивы и Шри-Ланка.

Востребованными внутри страны стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Карелия и Ленобласть.

Ранее о самых популярных для туристов территориях России рассказали экологи.

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