Статистика. Сколько россиян проведут праздничные каникулы за границей

По ее словам, большая часть отдыхающих — около 3 млн человек — будут путешествовать внутри страны.
Ломидзе рассказала, что те, кто планирует провести каникулы за рубежом, покупают тур на 7−10 дней с 25−26 декабря до 9 января.
Она добавила, что средняя стоимость тура по России составляет 60−70 тыс. рублей на человека на 3−4 дня без учета транспорта.
Поездка за рубеж вместе с перелетом составит около 100 тыс. рублей на неделю.
Ломидзе отмечает, что в праздники большим спросом пользуются Таиланд, Египет, ОАЭ, Турция. Популярны также Мальдивы и Шри-Ланка.
Востребованными внутри страны стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Карелия и Ленобласть.
Ранее о самых популярных для туристов территориях России рассказали экологи.
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