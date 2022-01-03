Стилизованный под подземелье Кощея музей геологии откроют в Алтайском крае

Интерактивный музей геологии «Подземелье Кощея» откроют в Алтайском крае на территории курорта «Белокуриха горная», сообщает региональное правительство.

На площади более 400 квадратных метров будет представлено свыше 200 горных пород и минералов. Автором проекта является руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина.

«Трехуровневое здание будет имитировать подземное царство Кощея. В экспозицию музея войдут образцы различных ископаемых нашего региона. Интерактивное сказочное шоу познакомит посетителей с геологическим богатством края. Мы планируем запустить проект в следующем году — в июле-августе. Земельный участок уже готов», — цитирует ее слова ТАСС.

Проектом предусмотрены создание сувенирной лавки, экспозиционного зала, гримерной, залов для мастер-классов и интерактивного шоу, смотровых площадок и тематических фотозон.

«Главной экспозицией музея будут тронный зал и сокровищница Кощея, а также волшебный портал, через который можно попасть в другую реальность. Одной из форм работы музея станут интерактивные экскурсии, в основу которых лягут знания о геологии края», — добавила Олеся Лободина.

По словам автора проекта, музей будет полностью вписан в ландшафт территории.