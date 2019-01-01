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Туризм
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Страховщики рассказали, чем болеют российские туристы за рубежом

Страховщики привели статистику заболеваний туристов на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул.

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд.
СС0

Чаще всего отдыхающие страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, сообщает «Интерфакс-Туризм», ссылаясь на данные страховой компании ERV.

Также наблюдается много обращений, связанных с травмами и ушибами — особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, поскольку самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки, пишет bfm.ru.

В компании назвали и самые привлекательные новогодние направления для российских туристов. Это —Таиланд, Вьетнам, Индонезия и ОАЭ. В рейтинг также вошли Латинская Америка и страны Карибского бассейна.

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