Страховщики рассказали, чем болеют российские туристы за рубежом

Чаще всего отдыхающие страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, сообщает «Интерфакс-Туризм», ссылаясь на данные страховой компании ERV.
Также наблюдается много обращений, связанных с травмами и ушибами — особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, поскольку самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки, пишет bfm.ru.
В компании назвали и самые привлекательные новогодние направления для российских туристов. Это —Таиланд, Вьетнам, Индонезия и ОАЭ. В рейтинг также вошли Латинская Америка и страны Карибского бассейна.