Туристы и ученые снимают красивые трещины на льду Золотого озера и что творится на его дне

Например, в Алтайском биосферном заповеднике рассказали, о том, как выглядит «февральское зазеркалье» Телелецкого озера. Алтын-кёль сняли с высоты птичьего полета и из-подо льда. Вот что рассказал сотрудник заповедника Роман Воробьёв:
В начале февраля, благодаря суровым холодам и ослабевшим на время ветрам Золотое озеро хоть и нехотя, но поддалось зиме. Лёд, сковавший меридиональную часть Телецкого, всё реже «поёт», а толщина сейчас больше 35 см.
Его структура неоднородна, прозрачный черный лёд чередуется с участками белого, насыщенного пузырьками. С воздуха хорошо видна паутина больших трещин, пронизывающая ледяной панцирь озера вдоль и поперек.
А вот под водой, по словам Воробьева, без февральских яростных ветров и волн, вода под толстым слоем льда успокоилась и вся взвесь осела, «течения почти не ощущаются, а прозрачность воды почти эталонная».
Роман Воробьев,
дайвер:
Через 15 метров воды вполне можно различить крупные объекты, а на небольшом расстоянии вода кажется почти невидимой, зато ощущается ее бодрящие +0,5 градусов по Цельсию. Снизу, как и с высоты птичьего полета, видна сеть больших и маленьких трещин во льду. Они ещё вчера блестели и переливались на солнце, а сегодня, под снегом от них идёт лишь тусклое свечение.
Несмотря на уже сглаженную поверхность ледового покрова под водой, у берега все еще сохранились следы ледяных торосов. Толщина льда здесь местами небольшая и виден тусклый свет, переливающийся всех оттенками зелёного и голубоватого.
А таким Телецкое Озеро снимают туристы: