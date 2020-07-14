Стюардессы рассказали, как ведут себя идеальные пассажиры и нарушители безмятежного полета

Сервис путешествий OneTwoTrip узнал у стюардесс и стюардов авиакомпании Smartavia (ранее «Нордавиа»), как ведут себя в самолете разные путешественники и какие качества присущи лучшим клиентам.

Идеальный образ

По мнению бортпроводников, у идеального пассажира есть три качества: вежливый (12% опрошенных), спокойный (7%) и спящий (6%).

Также по 6% отметили такие качества, как приветливость, улыбчивость и ответственность

Нарушители

Чаще всего пассажиры встают с места, когда это запрещено — во время набора высоты или снижения, заруливания на стоянку, нахождения в зоне турбулентности и так далее. Это отметили абсолютно все опрошенные бортпроводники.

27% стюардов указали, что многие часто не пристегивают ремни безопасности. А 16% рассказали, что некоторые употребляют алкогольные напитки, самостоятельно пронесенные на борт самолета.

Большинство бортпроводников (65,1%) сходятся во мнении, что эти правила одинаково часто не соблюдают все пассажиры независимо от пола.

Однако 27,9% считают, что все же немного больше нарушителей среди мужчин.

Флирт на борту

Современные пассажиры не слишком активно пытаются познакомиться со стюардессами. Всего треть опрошенных — 32,6% — ответили, что кто-то из пассажиров с ними флиртовал.

Самолет , стюардесса. СС0

Откройте окошко

Часто во время работы бортпроводники сталкиваются с необычными проблемами или курьезными случаями.

Так, одной стюардессе пришлось практически весь полет провести рядом с беременной пассажиркой, которая боялась летать.

Некоторые пассажиры жаловались на духоту в салоне и просили открыть окошко для проветривания.

Также люди периодически интересуются у персонала — над каким озером или рекой сейчас летит самолет.

Наиболее частый вопрос, который слышат бортпроводники: «А вы не боитесь летать?».

Ответственные

Наиболее ответственными можно назвать пассажиров старше 50 лет — так считают 34,9% бортпроводников. 27,9% думают, что очень внимательно подходит к соблюдению правил молодежь — люди в возрасте от 18 до 24 лет.

А наименее надежными можно назвать людей от 36 до 50 — их назвали ответственными всего 16,3% опрошенных.