Супружеская пара пыталась вывезти 30 килограммов камней с итальянского пляжа

Сообщается, что супруги собирались увезти в качестве сувениров 30 килограммов камней с пляжа Сардинии.
Пара упаковала камни в пакеты и разместила их между сидениями своего автомобиля. Полиция задержала туристов в порту Ольбии. Туристов сняли с парома, направляющегося в Чивитавеккья.
Камни были изъяты полицией и переданы в Морское управление, их возвратят на пляжи. Самих нарушителей оштрафовали на 900 евро.
Власти Сардинии, в связи с ухудшением состояния экосистемы на острове, ввели штраф за вывоз песка с пляжа. Сумма штрафа составляет от 500 до 3000 евро. По данным властей, туристы ежегодно вывозят с острова центнеры песка и камней.