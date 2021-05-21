Сувлаки для Натахи. Как побывать на Кипре и не пролежать весь отпуск на пляже

Как добраться
Сейчас на Кипр отправляются грузопассажирские рейсы от авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, S7, «Уральские авиалинии», AZUR air и «Победа». Они выполняются по разовым разрешениям: перевозчик согласует один или несколько рейсов.
Грузопассажирские рейсы совершаются из Новосибирска. К примеру, стоимость авиабилета в Ларнаку от S7 в июне — от 18,5 тыс. рублей в одну сторону. Рейсы совершаются по понедельникам.
По вторникам в Ларнаку летит AZUR air, а по четвергам и воскресеньям в Пафос и Ларнаку отправляется «Россия».
Какие действуют ограничения
Для въезда в страну нужно заранее в интернете заполнить специальную форму Cyprus Flight Pass и предъявить ее при посадке на борт. Без этого документа пассажира не допустят на рейс. Без нее же не будут пускать в общественные места.
С 10 мая 2021 года туристов с сертификатом о полном курсе вакцинации принимают без ограничений. Не нужно будет сдавать даже ПЦР-тест.
Туристам, не прошедшим вакцинацию, пока потребуется по-прежнему предъявлять свежие ПЦР-тесты на коронавирус (сделанные не ранее, чем за 72 часа до вылета) или проходить обязательную самоизоляцию.
Климат
Зимой здесь температура воздуха от +11 до +19 градусов днем и +8−9 ночью. С конца октября, начинаются обильные дожди, а на горе Троодос выпадает снег.
Средняя температура в мае — +25−27 градусов. В конце месяца наступает сухое и жаркое лето.
С конца мая по сентябрь температура моря до +20−26. К августу температура воздуха днем поднимается до + 35−38 градусов, ночью +28−33.
Национальные блюда и где их попробовать
Основа кипрской кухни — мясные, рыбные и овощные блюда. Если хотите питаться по-кипрски, то попробуйте мезе — комплексный обед из 20 небольших блюд. Его начинают с закусок и салатов, а заканчивают мясом или рыбой.
Популярно блюдо сувлаки — шашлык, завернутый в лепешку без соуса. Так вы хорошо распробуете вкус мяса.
Мусака — мясной фарш, запеченный с овощами и соусом из сметаны и взбитых яиц. Есть и голубцы, только в виноградных листьях — купелкя.
Попробовать все это можно в хорошо себя зарекомендовавшей таверне Potamos (на пути из Айа-Напы в Ларнаку). Сюда рыбу привозят прямо из порта.
Ресторан Campanario steak house в центре Ларнаки считается одним из самых романтичных в городе. Зимой здесь открывается помещение в классическом стиле с роялем и свечами, а летом посетителей принимают в саду, окруженном зеркалами и лианами.
Курорты и достопримечательности
Айя-Напа
Айя-Напа — это чистейшие ухоженные пляжи, парки водных аттракционов, а также бары, рестораны, дискотеки в клубном квартале.
Борис Никитин,
путешественник:
— Весь этот курорт — пляжи, отели и, собственно, ночная жизнь. Местных практически не встречали, это такая туристическая резервация.
Здесь отдыхают очень много британцев и испанцев. Английская молодежь проявляется во всей своей красе — напиваются, орут, бегают-прыгают. Но при этом ведут себя не агрессивно.
Местные пляжи оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха, а также развлечениями для детей.
Борис Никитин,
путешественник:
— Здесь находится один из самых чудесных аквапарков, что я посещал — «Водный мир». В нем очень большой набор крутых горок, есть и те, с которых летишь практически в свободном падении.
В Айя-Напе есть музей моря «Талласа». Можно посмотреть на древние окаменелости, найденные палеонтологами. У самого входа висит огромный скелет дельфина-бутылконоса.
Пожалуй, самый интересный экспонат музея — копия киренийского корабля, который в IV веке до нашей эры потерпел крушение у берегов Кипра. Это единственное сохранившееся судно классической эпохи Греции. Оригинал находится в музее древних кораблекрушений в Киренийском замке.
На западе города находятся скальные гробницы Макронисос. К каждой из 19 гробниц ведут каменные ступени. Умерших здесь хоронили в глиняных саркофагах.
Лимассол
В Лимассоле расположен рыцарский замок Коллоси — настоящая средневековая крепость, обитель крестоносцев, а немного позже и ордена Святого Иоанна. В одном из помещений даже сохранилась огромная фреска: распятие сына божьего, лик его матери и святой Иоанн Богослов.
Интересен и Лимассольский замок — музей средневековья. Здесь можно найти старые строения, предметы быта, рыцарские доспехи, оружие, итальянскую керамику и многое другое.
В музее вина можно не только узнать все об истории кипрского виноделия, но и попробовать «экспонаты» из коллекции более чем пятидесяти местных производителей. Самый древний артефакт музея — красный винный кувшин возрастом более 2,5 тыс. лет.
А если не хочется в музей — можно заняться дайвингом, серфингом, отправиться на морскую прогулку или заглянуть в один из многочисленных SPA-центров.
Борис Никитин,
путешественник:
— Советую брать напрокат не легковушку, а багги — легкие рамные автомобили. На них здорово кататься вдоль моря, очень крутая штука.
Пафос
Один из самых дорогих курортов всего Средиземноморья. Отменный сервис, чистые пляжи, изысканные рестораны и старинные достопримечательности.
Куда не ткни, тут все под охраной ЮНЕСКО: вилла Тесея, дом Орфея, дом Диониса, амфитеатр Одеон, катакомбы Соломонии, Царские гробницы… Здесь же находится Петра-ту-Ромиу — место, где родилась греческая богиня любви Афродита.
Ларнака
Один из самых старинных городов на острове. Он сочетает в себе греческое и турецкое культурное наследие.
Самая популярная подводная достопримечательность здесь — затонувший шведский корабль «Зенобия», превратившийся в гигантский риф. Поэтому не упустите возможность заняться дайвингом.
На набережной Финикудес можно полюбоваться пейзажами или заглянуть в какой-нибудь ресторанчик неподалеку.
Недалеко от аэропорта расположено соленое озеро. Сюда в конце ноября прилетают зимовать розовые фламинго.
Протарас
Здесь есть хорошие пляжи, пейзажи, бухты и нет толп туристов — тишина и покой.
В частности потому, что на Протарасе нет множества достопримечательностей, а почти единственные развлечения — поющие фонтаны, большой аквариум да водные виды спорта.
Борис Никитин,
путешественник:
— Можно взять в аренду гидроцикл или заняться парасейлингом. Это полет над морем на парашюте, прикрепленному к катеру. Стартуешь с песка, поднимаешься вверх и наслаждаешься великолепным видом.
Полис
Полис — это город античных развалин и нетронутой природы, бескрайних чистейших пляжей и аутентичных ресторанчиков. Курорт, который любят жители острова.
В музее Марион-Арсиноя и в Археологическом музее можно познакомиться с историей этого старинного города. На полуострове Акамас находится заповедник, фонтан любви и купальня Афродиты — место, где богиня готовилась к свиданию со своим возлюбленным Адонисом.
Оздоровление
Основные программы в SPA-центрах связаны с талассотерапией. Они помогают избавиться от стресса, лечить тяжесть ног, артроз и ревматизм, корректировать вес, избавляться от целлюлита и так далее. Есть отдельные программы для мужчин, женщин, молодых мам.
Есть обертывания водорослями и грязями, массажи, шиатцу, рефлексо- и ароматерапия.
В отелях и, соответственно, спа-центрах Лимассола есть русскоговорящий персонал.
Что можно привезти с Кипра
Обычно привозят ликеры и вина, последние рекомендуют покупать в монастыре Киккос. А также кружева, изделия из серебра и кожи, шубы и картины.
Для любителей покушать — козий сыр и сладости — лукум, халву, судзукос (миндаль в виноградной патоке).
Что предлагают барнаульские туроператоры
На весну местные туроператоры обещают туры от 30 тыс. на человека (авиабилет оплачивается отдельно). В зависимости от дат цена будет повышаться на 20−30%.
Если откроют Турцию, то, скорее всего, цены будут падать, — отмечает президент региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.