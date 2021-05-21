Сувлаки для Натахи. Как побывать на Кипре и не пролежать весь отпуск на пляже

Где затусить с британской молодежью, продегустировать лучшее вино на острове и найти купальню Афродиты, расскажем в материале altapress.ru.

Как добраться

Сейчас на Кипр отправляются грузопассажирские рейсы от авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, S7, «Уральские авиалинии», AZUR air и «Победа». Они выполняются по разовым разрешениям: перевозчик согласует один или несколько рейсов.

Грузопассажирские рейсы совершаются из Новосибирска. К примеру, стоимость авиабилета в Ларнаку от S7 в июне — от 18,5 тыс. рублей в одну сторону. Рейсы совершаются по понедельникам.

По вторникам в Ларнаку летит AZUR air, а по четвергам и воскресеньям в Пафос и Ларнаку отправляется «Россия».

Самолет. СС0

Какие действуют ограничения

Для въезда в страну нужно заранее в интернете заполнить специальную форму Cyprus Flight Pass и предъявить ее при посадке на борт. Без этого документа пассажира не допустят на рейс. Без нее же не будут пускать в общественные места.

С 10 мая 2021 года туристов с сертификатом о полном курсе вакцинации принимают без ограничений. Не нужно будет сдавать даже ПЦР-тест.

Туристам, не прошедшим вакцинацию, пока потребуется по-прежнему предъявлять свежие ПЦР-тесты на коронавирус (сделанные не ранее, чем за 72 часа до вылета) или проходить обязательную самоизоляцию.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Климат

Зимой здесь температура воздуха от +11 до +19 градусов днем и +8−9 ночью. С конца октября, начинаются обильные дожди, а на горе Троодос выпадает снег.

Средняя температура в мае — +25−27 градусов. В конце месяца наступает сухое и жаркое лето.

С конца мая по сентябрь температура моря до +20−26. К августу температура воздуха днем поднимается до + 35−38 градусов, ночью +28−33.

Кипр. Pixabay.

Национальные блюда и где их попробовать

Основа кипрской кухни — мясные, рыбные и овощные блюда. Если хотите питаться по-кипрски, то попробуйте мезе — комплексный обед из 20 небольших блюд. Его начинают с закусок и салатов, а заканчивают мясом или рыбой.

Популярно блюдо сувлаки — шашлык, завернутый в лепешку без соуса. Так вы хорошо распробуете вкус мяса.

Мусака — мясной фарш, запеченный с овощами и соусом из сметаны и взбитых яиц. Есть и голубцы, только в виноградных листьях — купелкя.

Мезе. vkcyprus.com. Мезе. prokipr.ru. Мезе. travel4us.ru. Сувлаки. Povar.ru. Мусака. gastronom.ru.

Попробовать все это можно в хорошо себя зарекомендовавшей таверне Potamos (на пути из Айа-Напы в Ларнаку). Сюда рыбу привозят прямо из порта.

Ресторан Campanario steak house в центре Ларнаки считается одним из самых романтичных в городе. Зимой здесь открывается помещение в классическом стиле с роялем и свечами, а летом посетителей принимают в саду, окруженном зеркалами и лианами.

Potamos. pixabay.com. Campanario steak house. campanariosteakhouse.

Курорты и достопримечательности

Айя-Напа

Айя-Напа — это чистейшие ухоженные пляжи, парки водных аттракционов, а также бары, рестораны, дискотеки в клубном квартале.

Борис Никитин,

путешественник:

— Весь этот курорт — пляжи, отели и, собственно, ночная жизнь. Местных практически не встречали, это такая туристическая резервация. Здесь отдыхают очень много британцев и испанцев. Английская молодежь проявляется во всей своей красе — напиваются, орут, бегают-прыгают. Но при этом ведут себя не агрессивно.

Местные пляжи оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха, а также развлечениями для детей.

Борис Никитин,

путешественник:

— Здесь находится один из самых чудесных аквапарков, что я посещал — «Водный мир». В нем очень большой набор крутых горок, есть и те, с которых летишь практически в свободном падении.

Кипр. Борис Никитин.

В Айя-Напе есть музей моря «Талласа». Можно посмотреть на древние окаменелости, найденные палеонтологами. У самого входа висит огромный скелет дельфина-бутылконоса.

Пожалуй, самый интересный экспонат музея — копия киренийского корабля, который в IV веке до нашей эры потерпел крушение у берегов Кипра. Это единственное сохранившееся судно классической эпохи Греции. Оригинал находится в музее древних кораблекрушений в Киренийском замке.

На западе города находятся скальные гробницы Макронисос. К каждой из 19 гробниц ведут каменные ступени. Умерших здесь хоронили в глиняных саркофагах.

Киренийский корабль Mgiganteus1. Киренийский замок. story.aviata.me. Киренийский замок. story.aviata.me. Гробницы Макронисос. planetofhotels.com. Гробницы Макронисос. planetofhotels.com. Гробницы Макронисос. planetofhotels.com.

Лимассол

В Лимассоле расположен рыцарский замок Коллоси — настоящая средневековая крепость, обитель крестоносцев, а немного позже и ордена Святого Иоанна. В одном из помещений даже сохранилась огромная фреска: распятие сына божьего, лик его матери и святой Иоанн Богослов.

Интересен и Лимассольский замок — музей средневековья. Здесь можно найти старые строения, предметы быта, рыцарские доспехи, оружие, итальянскую керамику и многое другое.

В музее вина можно не только узнать все об истории кипрского виноделия, но и попробовать «экспонаты» из коллекции более чем пятидесяти местных производителей. Самый древний артефакт музея — красный винный кувшин возрастом более 2,5 тыс. лет.

Замок Коллоси. Vegard Ottervig. Замок Коллоси. Vegard Ottervig. Замок Коллоси. Vegard Ottervig. Лимассольский замок. Kipr-pafos.ru. Лимассольский замок. Kipr-pafos.ru. Лимассольский замок. Kipr-pafos.ru.

А если не хочется в музей — можно заняться дайвингом, серфингом, отправиться на морскую прогулку или заглянуть в один из многочисленных SPA-центров.

Борис Никитин,

путешественник:

— Советую брать напрокат не легковушку, а багги — легкие рамные автомобили. На них здорово кататься вдоль моря, очень крутая штука.

Пафос

Один из самых дорогих курортов всего Средиземноморья. Отменный сервис, чистые пляжи, изысканные рестораны и старинные достопримечательности.

Археологический парк Пафоса. Wolfgang Sauber Археологический парк Пафоса. Wolfgang Sauber Археологический парк Пафоса. Wolfgang Sauber Археологический парк Пафоса. Wolfgang Sauber Археологический парк Пафоса. Wolfgang Sauber

Куда не ткни, тут все под охраной ЮНЕСКО: вилла Тесея, дом Орфея, дом Диониса, амфитеатр Одеон, катакомбы Соломонии, Царские гробницы… Здесь же находится Петра-ту-Ромиу — место, где родилась греческая богиня любви Афродита.

Ларнака

Один из самых старинных городов на острове. Он сочетает в себе греческое и турецкое культурное наследие.

Самая популярная подводная достопримечательность здесь — затонувший шведский корабль «Зенобия», превратившийся в гигантский риф. Поэтому не упустите возможность заняться дайвингом.

«Зенобия». prokipr.ru. «Зенобия». prokipr.ru. «Зенобия». prokipr.ru.

На набережной Финикудес можно полюбоваться пейзажами или заглянуть в какой-нибудь ресторанчик неподалеку.

Недалеко от аэропорта расположено соленое озеро. Сюда в конце ноября прилетают зимовать розовые фламинго.

Ларнака. kipr.ru.

Протарас

Здесь есть хорошие пляжи, пейзажи, бухты и нет толп туристов — тишина и покой.

В частности потому, что на Протарасе нет множества достопримечательностей, а почти единственные развлечения — поющие фонтаны, большой аквариум да водные виды спорта.

Поющие фонтаны. cyprus-index.ru. Поющие фонтаны. cyprus-index.ru. Поющие фонтаны. cyprus-index.ru.

Борис Никитин,

путешественник:

— Можно взять в аренду гидроцикл или заняться парасейлингом. Это полет над морем на парашюте, прикрепленному к катеру. Стартуешь с песка, поднимаешься вверх и наслаждаешься великолепным видом.

Полис

Полис — это город античных развалин и нетронутой природы, бескрайних чистейших пляжей и аутентичных ресторанчиков. Курорт, который любят жители острова.

В музее Марион-Арсиноя и в Археологическом музее можно познакомиться с историей этого старинного города. На полуострове Акамас находится заповедник, фонтан любви и купальня Афродиты — место, где богиня готовилась к свиданию со своим возлюбленным Адонисом.

Купальня Афродиты. byvali.ru.

Оздоровление

Основные программы в SPA-центрах связаны с талассотерапией. Они помогают избавиться от стресса, лечить тяжесть ног, артроз и ревматизм, корректировать вес, избавляться от целлюлита и так далее. Есть отдельные программы для мужчин, женщин, молодых мам.

Есть обертывания водорослями и грязями, массажи, шиатцу, рефлексо- и ароматерапия.

В отелях и, соответственно, спа-центрах Лимассола есть русскоговорящий персонал.

Массаж. СС0

Что можно привезти с Кипра

Обычно привозят ликеры и вина, последние рекомендуют покупать в монастыре Киккос. А также кружева, изделия из серебра и кожи, шубы и картины.

Для любителей покушать — козий сыр и сладости — лукум, халву, судзукос (миндаль в виноградной патоке).

Кипр. Pixabay. Кипр. Pixabay. Кипр. Pixabay.

Что предлагают барнаульские туроператоры

На весну местные туроператоры обещают туры от 30 тыс. на человека (авиабилет оплачивается отдельно). В зависимости от дат цена будет повышаться на 20−30%.

Если откроют Турцию, то, скорее всего, цены будут падать, — отмечает президент региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.