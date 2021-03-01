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Туризм

Сжечь заразу! Чем будут развлекать гостей на фестивале Сибирская масленица

13 марта на комплексе «Сибирское подворье» в селе Новоторышкино пройдет фестиваль «Сибирская масленица». Рассказываем, чем будут развлекать гостей и какие их ждут ограничения.

На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

Гуляния пройдут с 12:00 по 18:00. Торжественное открытие начнется в 13:00 на ипподроме — после него стартует конноспортивный праздник с зрелищными забегами рысаков и поездками на тройках.

Конкурсы для силачей начнутся в 14:00, а через час для покорения откроется масленичный столб. Гостей ждут фотозоны с борзыми и русской печью.

Весь день будет открыта резиденция «Сибирской масленицы», где выставят атрибуты праздника, которые изготовили алтайские мастера. Там же пройдет выставка-конкурс «Наша Масленица» — можно привести свое наряженное чучело и побороться за денежный приз. В 17:15 пройдет большой масленичный костер.

&quot;Сибирская Масленица&quot;
«Сибирская Масленица»
Ирина Пергаева
Сибирская масленица - 2020.
Сибирская масленица — 2020.
Дмитрий Лямзин.
Сибирская масленица - 2020.
Сибирская масленица — 2020.
Дмитрий Лямзин.

«Масленичный разгуляй» решили провести в формате «народная сцена». Чтобы выступить, нужно предварительно записаться — организаторы ждут народных исполнителей. Также на сцену выйдут ансамбли «Русский Фрэш», «Ярмарка», и новосибирская «Вечерка».

Весь день будут работать 15 точек, где, выполнив задание «забей гвоздь и попрыгай в мешке», можно заработать «блинные» рубли — их нужно будет обменять на призы в праздничной лавке. Для этого организаторы подготовили 3 тыс. подарков. Самый вкусный — масленичная сгущенка, выпущенная специально для фестиваля.

В этом году не будет ярмарки ремесел, конкурса народного костюма и креативных саней. Праздник не рекомендуют посещать людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Гостей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организаторы отметили, что постараются проводить индивидуальные конкурсы.

Программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте. Возможно, она будет еще дополнена.

В 2019 году «Сибирская масленица» получила первое место в номинации «Лучшие событие по популяризации народных традиций и промыслов» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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