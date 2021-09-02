Таиланд открывает границы. Когда появятся путевки, и куда сейчас можно вылететь из Барнаула и других городов

Запускать туристов власти начали по программам «Пхукетская песочница» и «Самуй плюс». Иностранцы с прививкой после проведенных семи дней на Пхукете смогут выезжать на острова Самуй, Пханган, Ко Тао и на курорты провинции Краби.
Как отметило Консульство РФ в Таиланде, для прибытия в страну нужно оформить разрешение на въезд Certificate of Entry в посольстве. Также нужно сдать четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и купить медицинскую страховку.
При этом оперштаб РФ еще не включил государство в перечень разрешенных направлений для посещений российскими туристами. Прямое транспортное сообщение между государствами прервано. Грузопассажирские рейсы Москва-Бангкок, пересекающие Афганистан, приостановлены. Сейчас до Пхукета можно добраться только стыковочными рейсами.
В барнаульских турфирмах предложений отправиться в Таиланд еще нет — туроператоры пока не запустили продаж по этому направлению.
«Говорить: „все отлично!“ — еще рано. Это двери, которые должны открываться в обе стороны. Может произойти ситуация, как с Черногорией, где нас готовы принимать, но оперштаб не рекомендует выезд туда.
Если прямое авиасообщение наладится, оно может начаться сначала только с Москвы. И пока до нас „дойдет“, уже закончится сезон», — признается вице-президент АРАТа и директор «СК-тур» Александра Томашевич.
Она прогнозирует, что путевки в Таиланд появятся не раньше октября. И добавляет, что и таким обстоятельствам все рады — в турфирмах и не надеялись, что направление откроется в этом году.
Куда можно еще отправиться
Турция
«Как бы мы ни говорили, что с Турцией „все понятно“, она еще долгое время будет оставаться основным летним направлением. Это понятное, прогнозируемое, соответствующее всем нашим ожиданиям путешествие и т. д. — здесь много плюсов, которыми никакое другое направление похвастаться не может», — говорит Томашевич.
Египет
24 сентября из Барнаула вылетает первый чартерный рейс в Хургаду. Полетная программа будет производится каждые 10 дней. Стоимость тура «все включено» с 10 ночами в четырехзвездочной гостиницей стартует от 55 тыс. рублей на человека.
Турфирмы ожидают, что из Барнаула запустятся чартеры и в Шарм-эль-Шейх.
Доминиканская республика
С 5 октября запускается чартерные полеты из Новосибирска. Александра Томашевич признается, что их давно не было. Стоимость тура «все включено» с 10 ночами в четырехзвездочной гостиницей стартует от 85 тыс. рублей на человека.
Также из Новосибирска вылетают рейсы в ОАЭ и Кипр. А любители Кубы, Мексики и Венесуэлы могут добраться до Латинской Америки из Москвы.