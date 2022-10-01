Таиланд снял все коронавирусные ограничения на въезд и отменил режим ЧП

Правительство Таиланда отменило режим чрезвычайного положения ЧП, который ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в государственной газете королевства в Royal Thai Government Gazette .

Ограничение действовало с 2020 года. Однако сейчас Таиланд перешел к постпандемийной фазе и ограничения решили снять.

Также центр по борьбе с коронавирусом в королевстве прекратил свою работу, как отдельное ведомство. Его функции передали Министерству здравоохранения Таиланда.

Кроме того, для въезжающих в королевство отменили требования о сертификате о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус.

Ранее стало известно, что Таиланд станет одним из самых популярных направлений на Новый год у россиян.