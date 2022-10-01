Таиланд снял все коронавирусные ограничения на въезд и отменил режим ЧП

Ограничение действовало с 2020 года. Однако сейчас Таиланд перешел к постпандемийной фазе и ограничения решили снять.
Также центр по борьбе с коронавирусом в королевстве прекратил свою работу, как отдельное ведомство. Его функции передали Министерству здравоохранения Таиланда.
Кроме того, для въезжающих в королевство отменили требования о сертификате о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус.
Ранее стало известно, что Таиланд станет одним из самых популярных направлений на Новый год у россиян.