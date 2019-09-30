Таинственная, священная, опасная: зачем ехать на Белуху и к чему нужно быть готовым

Белуха — самая высокая гора в Сибири. Ее называют жемчужиной Алтая и считают священной. Рядом с Белухой эзотерики искали вход в Шамбалу, а местные жители верили, что здесь обитает богиня Умай — высшее женское божество у тюркских народов. Туристов же манят сюда необыкновенные виды и возможность испытать себя. Главное о мистической и прекрасной Белухе — в материале altapress.ru.

Что за гора Белуха и к чему здесь нужно быть готовым

Белуха находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По ней проходит граница России и Казахстана. У горы две главные вершины — Восточная Белуха (4509 м) и Западная Белуха (4435 м), пишет turistka.ru. Они почти отвесно падают на север к Аккемскому леднику и постепенно снижаются к югу, в сторону Катунского ледника.

В России за Уралом есть только одна гора выше Белухи — Ключевская сопка.

Здесь проходят популярные пешие, конные и альпинистские туристические маршруты.

Район Белухи расположен на границе зон 7−8-ми бальной сейсмической активности, сообщает welcometoaltai.ru. Здесь очень часто происходят небольшие землетрясения, из-за которых ломается ледяной панцирь, сходят лавины и происходят обвалы.

Самый знаменитый альпинист в истории Райнольд Месснер, который первым взошел на все 14 гор «восьмитысячников», в 1996 году не дошел до вершины Белухи из-за плохой погоды. Он назвал ее «горой с характером».

Климат в районе Белухи суровый. Летом на вершине горы может ударить мороз до -20 градусов. А в январе может похолодать до -48.

Говорят, что восхождение на Белуху сложнее, чем на многие другие вершины с такой же или даже большей высотой. Причина в том, что гора «дышит», то есть меняется каждый год. Переменчивая погода тоже создает препятствия для восхождения. На горе часто дуют ветра и случаются метели. Нужно точно знать, в какое время суток преодолевать отдельные участки. Например, днем из-за солнца снег становится рыхлым и почти непроходимым, ледники подтаивают и идти по ним бывает опасно.

Что посмотреть рядом с Белухой

Часовня архангела Михаила

У подножия Белухи, перед ледником Аккем находится самая высокогорная в России часовня. Ее построили в память погибшим альпинистам, спасателям и туристам.

Долина Ярлу

Долина знаменита своей удивительной природой, и в особенности — необычными цветами окружающих ее скал.

«Каменный город»

В долине Ярлу, рядом с Аккемским озером расположен так называемый «Камень Рериха» (или энергетический камень). По легенде, Рерих отметил этот камень как особое «место силы», пишет anpash.ru. Вокруг него энтузиасты построили каменный городок.

Аккемское озеро

Второе название — озеро Ак-Кем. Оно расположено у подножья Белухи, на северном склоне Катунского хребта. Когда на озере нет ряби, в спокойной воде отражается белоснежная вершина Белухи.

Аккемский ледник

Этот ледник спускается практически отвесной стеной с северного склона Белухи (так называемой Аккемской стены, огибающей ледник дугой с юга). Его посещают туристы и альпинисты разной степени подготовки.

Озеро горных духов

Этот водоем знаменит своей чистой водой. Когда нет ветра, она почти невидима. Предположительно, за этот эффект размытости границы между воздухом и водой озеро и получило такое поэтичное название.

Как добраться

От Бийска до Белухи — примерно 626 км. Дорога идет через Майму, Манжерок, Семинский перевал и Усть-Коксу до села Тюнгур. Отсюда начинаются все пешие и конные туры на Белуху.